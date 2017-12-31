صدور خمسة كتب عن المسرح التونسي استعدادا للمهرجان العربي

أصدرت الهيئة العربية للمسرح، خمسة كتب تتعلق بإصدارات المسرح التونسي بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة من مهرجان المسرح العربي، والمقرر أن تعقد في الفترة من 10 إلى 16 يناير 2018.



وتشمل الإصدارات: خطاب الشخصية الهامشية في نصوص المسرح الجديد بتونس٬ تأليف نسرين الدقداقي. والإخراج المسرحي في تونس.. حدود الإئتلاف ـــ حدود الإختلاف٬ تأليف حمادي الوهايبي. ومسرح العبث في تونس من خلال تجربة الإقتباس"انتبه أشغال" والموعد لغازي الزغباني نموذجا٬ تأليف يسري بن علي. والمسرح التونسي مسارات حداثة٬ تأليف الدكتور عبد الحليم المسعودي. والإرتجال في المسرح التونسي..مفاهيم وممارسات٬ تأليف رياض الحمدي.