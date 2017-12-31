القاهرة : الأحد 31 ديسمبر 2017
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الأحد 31/ديسمبر/2017 - 08:59 ص

توكتوك يعطل 4 قطارات بخط القاهرة السد العالى

توكتوك يعطل 4 قطارات
علا غزال
dostor.org/2007000

أعلنت هيئة السكة الحديد صباح اليوم عن اقتحام توك توك شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بين الياسينيه وفاو على خط القاهرة السد العالي.

وأوضحت الهيئة فى بيانها انه نتيجة عدم التزام سائق التوك توك بالتعليمات وعبور السكة من الأماكن غير المخصصة للعبور، وتصادف مرور القطار رقم ٨٤ نوم القاهرة أسوان، اصطدم القطار بالتوكتوك مما تسبب في تأخير ٤ قطارات بمتوسط ٤٠ دقيقة نتيجة كسر الشبكة الأمامية للجرار واستكمل القطار رحلته بدون اى إصابات.

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