اعتقال 118 مطلوبا أمنيا فى العراق

كشف مصدر في وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال 118 مطلوبا في عملية أمنية بخمس محافظات.



ونقل موقع «السومرية نيوز» في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، عن المصدر القول إن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال 118 مطلوبا خلال عملية أمنية نفذت بخمس محافظات، مبينا أن هؤلاء مطلوبون وفق مواد قانونية مختلفة.



وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المعتقلين توزعوا بواقع 23 مطلوبا من واسط و59 مطلوبا من البصرة، و20 مطلوبا من ذي قار، و12 مطلوبا من ميسان، وأربعة مطلوبين من المثنى، مشيرا إلى أن هؤلاء صدرت بحقهم أوامر قبض حسب توجيهات الوزارة، ولبسط سلطة فرض القانون.



يذكر أن القوات الأمنية تنفذ بين فترة وأخرى عمليات دهم وتفتيش في المحافظات لاعتقال مطلوبين بتهم أمنية وجنائية.