الأمن الأفغاني يحبط هجومًا انتحاريًا في جلال اَباد

أحبطت قوات الأمن الأفغانية هجوما انتحاريا لحركة طالبان المناهضة للحكومة في جلال اَباد عاصمة إقليم نانجرهار شرقي أفغانستان.



وقال المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأحد، إن قوات الأمن صادرت سترة مليئة بالمتفجرات من متجر في حي خوجانى، مشيرًا إلى أن مسلحي حركة طالبان حاولوا تنفيذ الهجوم الانتحاري في مدينة جلال اَباد باستخدام تلك السترة.



وأضاف البيان أن قوات الأمن ألقت القبض على شخص واحد على صلة بمؤامرة التفجير.



ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة وحركة طالبان على التقرير حتى الآن.