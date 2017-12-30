أول رد من «ترامب» على الاحتجاجات الإيرانية

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، مقتطفات من خطاب سابق له بالأمم المتحدة، يظهر فيه تأييده للشعب الإيراني الداعي للتغيير.

وقال ترامب في أول تعليق له على التظاهرات الإيرانية، نشره عبر حسابه بموقع "تويتر": "يدرك العالم بأسره أن شعب إيران الطيب يريد التغيير".

وأضاف: "بخلاف القوة العسكرية الواسعة للولايات المتحدة، فإن الشعب الإيراني هو أكثر ما يتخوف منه قادتهم".

وأوضح ترامب في الفيديو الذي نشره عبر "تويتر": "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وسيأتي اليوم الذي يحدد فيه الشعب الإيراني خياراته".

وتشهد إيران احتجاجات واسعة في عدد من المحافظات بينها العاصمة طهران، ضد الحكومة احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتدهورة وتورط النظام في النزاعات الخارجية.