محمد فودة يكتب: "التعاونيات" الحصان الرابح فى المرحلة المقبلة

لم يكن المؤتمر الحاشد للاتحاد العام للتعاونيات بفروعه الخمسة الزراعية والإنتاجية والسمكية والاستهلاكية والإسكانية مجرد مؤتمر تم تنظيمه فى مقر المعهد العالى للدراسات التعاونية تحت عنوان "من أجل مصر" وحسب، بل تحول إلى تظاهرة حب وتقدير للرئس عبدالفتاح السيسى وتحول أيضاً إلى لحظة فارقة فى تاريخ التعاونيات فى مصر، حيث شعر جميع من ينتمون إلى هذا القطاع العريض فى مصر أنهم موجودون الآن وبقوة، وذلك بالطبع لم يأت من فراغ وإنما كان وراءه جهد كبير لشخص تجرى فى عروقه دماء الوطنية والإخلاص والعشق لتراب هذا الوطن، هو الدكتور حسن راتب الذى أعتبره بمثابة مهندس عملية إحياء قطاع التعاونيات بالتنسيق المستمر والتعاون الدائم مع مجموعة من قيادات التعاونيات وهم: أحمد عبدالظاهر رئيس اتحاد التعاونيات وطلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وأحمد خميس الدءوب وسعد نصار وغيرهم من المخلصين للعمل التعاونى والذين استطاعوا أن يضعوا هذا القطاع المهم فى المكانة التى يستحققها بالفعل، لذا فقد جاءت نتائج المؤتمر على هذا النحو من الإبهار بل إن تلك النتائج وصلت إلى ذروة التألق فى الصورة الحضارية التى ظهر عليها المشاركون فى المؤتمر أثناء مطالبتهم للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالترشح لفترة رئاسية ثانية .. نعم لقد كان المشاركون فى المؤتمر العام للتعاونيات على قدر كبير من الاحتراف وعلى مستوى الحدث فجاءت مطالبتهم للرئيس بالترشح صادقة ونابعة من القلب.. نابعة من إحساس فئة ليست قليلة فى المجتمع بقائد عظيم يضع نصب عينيه تنمية المجتمع ومصلحة المواطن أولا وقبل كل شيء، وأكاد أجزم أن حرص هذه الأعداد الغفيرة من المنتمين لقطاع التعاونيات ستكون لهم كلمتهم القوية والمؤثرة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا الافتراض لم يأت من فراغ أيضاً وإنما هو انعكاس لواقع ينبض بالحب والتقدير للرئيس السيسى، وقد تجلى هذا بوضوح فيما شاهدته من إصرار بل إجماع عام أيضاً على دعم قطاع التعاونيات ومساندهم للرئيس ليستكمل المشوار الذى بدأه منذ توليه مقاليد الحكم معربين عن رغبتهم القوية فى أن يستحيب الرئيس لمطلبهم فى هذا الشأن لأن ترشحه بمثابة صمام أمان للبلد بل إنه سوف يعطى قبلة الحياة للكثير والكثير من المشروعات التى هى الآن قيد التنفيذ وفق برنامج زمنى محدد باليوم والساعة، فالرئيس يتحرك سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى وهو يسابق الزمن لينجز أكبر قدر ممكن من المشروعات الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية، فقد ورث تركة مثقلة بالإهمال والتسيب والفساد الذى كان قد استشرى فى الجهاز الإدارى للدولة المصرية.

إننا أمام قطاع مهم وهو قطاع التعاونيات الذى أعاد له الروح الرجل الوطنى المخلص الدكتور حسن راتب الذى أعتبره فى المكانة التى يحتلها المقاتلون العظام، فقد حارب من اجل اعادة قطاع التعاونيات الى المشهد مجددا بعد ان كاد يصبح شبه ميت بل إنه بالفعل لفظ أنفاسه الأخيرة منذ عدة سنوات تزامناً مع دخول مصر عهد الانفتاح الاقتصادى الذى ضرب هذا القطاع المهم فى مقتل وجعله فى خبر كان، وهذا ما يدعونى الى القول بأن ما فعله الدكتور حسن راتب فى ازالة التراب عن هذا القطاع لا يقل اهمية عن الدور الذى لعبه من قبل الأب الروحى للتعاونيات فى مصر وهو الراحل عمر لطفي الذى ولد سنة 1867 بمدينة الإسكندرية وتلقى العلم في مدرسة الجمعية الخيرية التي أسسها الشيخ عبدالله النديم ثم انتقل إلى القاهرة وعاش في بولاق وأتم دروسه بمدرسة الفرير. والتحق بمدرسة الحقوق وتخرج فيها سنة 1886 وتدرج في المناصب، وعندما رأى اشتداد الأزمة المالية سنة 1907 وما كان يتكبده الفلاح من ظلم المرابين والمضاربين أخذ يبحث عن طوق نجاة الشعب المصري من هذه الأزمات مستقبلا فذهب بناء على توجيه من الزعيم الوطنى محمد فريد لدراسة التعاون الزراعى في إيطاليا سنة 1908 ورأى أن تقتدي الحكومة المصرية بما فعلته ألمانيا وإيطاليا بإنشاء نقابات زراعية في كل بلدة تساعد الفلاحين بدلا من المرابين والمضاربين فلم توافق الحكومة على اقتراحه فلجأ بعدها إلـى إنشاء النقابات الزراعية والتي كان عملها هو الإقراض والتسويق التعاوني للحاصلات المصرية حتى جاء بعد ذلك بنشر الدعوة لإنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأطلق عليها شركة التعاون المنزلي وأنشئت بالفعل هذه الجمعيات بالقاهرة ثم باقي المدن الكبرى في مصر مثل الإسكندرية والمنصورة والمنيا والمنوفية وحلوان، وكان يطوف بجميع أنحاء مصر لينشر دعوته بتأسيس النقابات والتعاونيات.

ويعد عمر لطفي أحد رواد الحركة التعاونية على المستوى العالمي وأطلق عليه الفلاحون والمصريون أجمع "أبوالتعاون في مصر" وكان من أخلص أصدقائه الزعيم الوطنى مصطفى كامل والزعيم الوطنى محمد فريد اللذان ساعداه في كشف فوائد التعاونيات للشعب كما يعد عمر لطفي المؤسس لأول نقابة عمالية في مصر، وهي نقابة عمال الصنائع اليدوية.

لذا فإننى أرى أن الدكتور حسن راتب هو الأب الروحى "الحديث" لقطاع التعاونيات الذى اصبح الان موجودا وبقوة وأعتقد انه سيكون فى المستقبل القريب بمثابة الظهير الشعبى للسيد الرئيس خاصة ان الدكتور حسن راتب مشهود له بالعطاء بلا حدود فى كل مجال شارك فيه.. ففى التعليم هو واحد من الخبراء القلائل الذين يمتلكون رؤية واضحة تتعلق بمستقبل التعليم فى مصر، وحينما نتحدث عنه كرجل صناعة فإن مشروعاته الصناعية تتحدث عنه، فحتى فى احلك الظروف لم يتوقف ولو للحظة واحدة ولم يهرب باستثماراته خارج البلاد بل ظل مخلصا لتراب الوطن، اما فى مجال الإعلام فقناة المحور التى يمتلكها تفوح من برامجها رائحة المهنية والموضوعية والحرص كل الحرص على مراعاة اعتبارات الأمن القومى المصرى بعيداً عن الجرى وراء السبق الإعلامى.

وحينما أتحدث هنا عن عودة التعاونيات الى الأضواء فإن ذلك لم يكن مجرد كلام على الورق وانما هو تحليل منطقى لما يجرى من حولنا فى بلدان عديدة كانت فى مثل تجربتنا المتعلقة بالمؤسسات التعاونية وها هى الآن تعود مجددا فى محاولة منها لإعادة الاعتبار للعمل التعاونى الذى أراه بكل صدق بمثابة صمام الأمان.. كما اننى ارى هذا القطاع ايضاً بمثابة الحصان الرابح الذى سيفوز بكل تأكيد فى سباق التنمية المجتمعية المنشودة.

وفى تقديرى أن المرحلة المقبلة تتطلب بالفعل تجديد الدماء لكافة القطاعات العمالية، وعلى وجه الخصوص مؤسسات العمل التعاونى التى تتداخل بشكل كبير فى جميع فئات المجتمع.