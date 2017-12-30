القاهرة : السبت 30 ديسمبر 2017
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أحزاب ونقابات
السبت 30/ديسمبر/2017 - 08:50 م

عبد الغفار شكر: أرسلنا توصيات لـ«النواب» لتعديل «الجمعيات الأهلية»

عبد الغفار شكر، نائب
عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
حنين السلاموني
dostor.org/2006830

قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية تم إصداره والتصديق عليه دون دخوله في نطاق الحوار المجتمعي، مؤكدًا أن القانون لابد من تعديله بواسطة أحد من نواب المجلس، مشيرًا إلى أن القانون لا بد أن يتم استبداله بقانون وزارة التضامن، خاصة أن هناك لقاء تم عقده بحضور ممثلي أكثر من 600 منظمة للاتفاق على قانون الوزارة والتي تفاجأ الجميع أنه لم يتم عرضه على البرلمان.

وأكد "شكر" في تصريحات لـ«الدستور» أن توصيات المجلس تم إرسالها بالفعل وطالبت بتعديل المواد الخاصة بتشكيل اللجنة التنسيقية التي تتضمن جهات أمنية تحذر من فتح مقرات جديدة لمنظمات أهلية في مصر.

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