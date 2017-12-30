القاهرة : السبت 30 ديسمبر 2017
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السبت 30/ديسمبر/2017 - 08:47 م

«شيكابالا» يطرد مراسل الدستور لمنعه من تغطية حفل خطوبته بأسوان

«شيكابالا»
«شيكابالا»
أسوان - الرشيدي خالد
dostor.org/2006829

أقدم لاعب نادي الرائد السعودي محمود عبدالرازق الشهير بـ«شيكابالا» على طرد مراسل صحيفة «الدستور» بمحافظة أسوان أثناء محاولته تغطية مراسم حفل خطوبة اللاعب.

وتعرض مراسل الصحيفة لمضايقة من قبل اللاعب نفسه بعد أن توجه له شخصيًا وتوقف عن متابعة حفل خطوبته لطرد الزميل ومنعه من أداء عمله لتغطية الحفل.

يشار إلى أن اللاعب وجه أمن الفندق المقام فيه الحفل بأسوان بالتشديد على منع وجود أية وسائل إعلامية أو صحفية لنقل مراسم الخطوبة لدى قطاع كبير من الجمهور وقصر الحفل على أفراد العائلة من العروسين.

و بدأ حفل الخطوبة لـ «شيكابالا»، على فتاة مصرية تحمل الجنسية الكندية، وتم تنظيم حفل نهاري بأحد فنادق مدينة أسوان، مساء اليوم السبت.

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