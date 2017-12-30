القاهرة : السبت 30 ديسمبر 2017
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الإثنين.. الحكم على المتهمين بتفجير سفارة النيجر
03:18 م

تجديد حبس أمين شرطة فى «قتل متهم» بعين شمس
01:54 م

مصرع 9 أشخاص وإصابة 8 فى حادث على طريق سوهاج - البحر الأحمر
01:09 م

القبض على مدير بشركة بترول بالقاهرة ينصب على المواطنين بـ«آثار مُقلَّدة»
12:06 م

وزير الداخلية: إبعاد «فلسطينى» و«نيجيرى» خارج البلاد للصالح العام
11:52 ص

تجديد حبس 7 متهمين بـ«مبايعة داعش»
11:00 ص

إلزام «مرسى» و16 متهمًا فى «إهانة القضاء» بدفع مليون جنيه لنادى القضاة

10:39 ص

المشدد ١٠ سنوات على متهم فى «خلية الزيتون»
10:31 ص

المشدد 7 سنوات لمتهم فى «خلية مدينة نصر2»
10:21 ص

تغريم «عكاشة وحمزاوي» و3 آخرين 30 ألف جنيه في «إهانة القضاء»
10:17 ص

حبس عصابة من 4 سودانيين فى «سرقة المغتربين» بمدينة نصر
09:20 ص

ضبط مواد متفجرة داخل ورشة فى الفيوم
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السبت 30/ديسمبر/2017 - 08:32 م

بالصور.. حفل خطوبة "شيكابالا" نجم الزمالك في أسوان

حفل خطوبة شيكابالا
حفل خطوبة "شيكابالا"
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2006820

استكملت أسرة نجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا"، والمعار لنادي الرائد السعودي، احتفالهم بخطوبة النجم، على عروس مصرية تحمل الجنسية الكندية، وسط أجواء من البهجة والفرحة وسط أصدقائه المقربين بأحد الفنادق وسط نهر النيل بأسوان.

يقتصر حفل الخطوبة على الأسرة والأصدقاء، والدخول على حاملي الدعوات فقط، وسط تشديدات أمنية من إدارة الفندق بناءً على طلب شيكابالا.

وكان النجم شيكابالا احتفل بخطويته فى احتفالية نهارية، بدأت عصر اليوم وممتدة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

بالصور.. حفل خطوبة "شيكابالا" نجم الزمالك في أسوان
بالصور.. حفل خطوبة "شيكابالا" نجم الزمالك في أسوان
بالصور.. حفل خطوبة "شيكابالا" نجم الزمالك في أسوان
بالصور.. حفل خطوبة "شيكابالا" نجم الزمالك في أسوان
بالصور.. حفل خطوبة "شيكابالا" نجم الزمالك في أسوان
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