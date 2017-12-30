بالصور.. حفل خطوبة "شيكابالا" نجم الزمالك في أسوان

استكملت أسرة نجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا"، والمعار لنادي الرائد السعودي، احتفالهم بخطوبة النجم، على عروس مصرية تحمل الجنسية الكندية، وسط أجواء من البهجة والفرحة وسط أصدقائه المقربين بأحد الفنادق وسط نهر النيل بأسوان.



يقتصر حفل الخطوبة على الأسرة والأصدقاء، والدخول على حاملي الدعوات فقط، وسط تشديدات أمنية من إدارة الفندق بناءً على طلب شيكابالا.



وكان النجم شيكابالا احتفل بخطويته فى احتفالية نهارية، بدأت عصر اليوم وممتدة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.