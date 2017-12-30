بالصور.. «الدستور» داخل منزل شهداء قنا في كنيسة حلوان

في أحد الأزقة في قرية السلامية التابعة لإيبارشية دشنا شمالي محافظة قنا، يوجد منزل الشهيد وديع القمص مرقص 65 عامًا، وزوجته إيفلين شكرالله، 52 عامًا، الذي كان يعيش فيه قبيل قرار السفر إلى حلوان واستشهاده في حادث استهداف إرهابي لرواد الكنيسة.



وعلم "الدستور" من أهالي القرية أن الشهيد وديع تخرج فى كلية الزراعة، وعمل بالتربية والتعليم، حتى تدرج في المناصب وشغل منصب موجهًا للتغذية بالقاهرة، وعمله جعله يستقر في حلوان سعيًا وراء لقمة العيش، حتى خرج على المعاش منذ 5 سنوات.



يذكر أن وديع القمص مرقص 65 عامًا، وزوجته إيفلين شكرالله، 52 عامًا، من ابناء محافظة قنا، وكانا خادمين بكنيسة حلوان، واستشهد في الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا بمدينة حلوان بالقاهرة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة آخرين من أفراد الشرطة والشعب.