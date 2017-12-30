القاهرة : السبت 30 ديسمبر 2017
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حوادث
السبت 30/ديسمبر/2017 - 08:14 م

حبس 4 متهمين بالمشاركة في حفلة لتبادل الزوجات بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
dostor.org/2006814

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس محاسب و3 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بإقامة حفلة جنسية وتبادل الزوجات، والتحفظ على المضبوطات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من المقدم ياسر القطان، رئيس مباحث قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام "وليد.ر.ال"،31 سنة، محاسب بشركة خاصة، ومقيم بشارع الشهيد أحمد حمدى بمنطقة الهانوفيل بدائرة القسم، بإدارة شقته فى أعمال منافية للآداب.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة لموقع البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تمكنوا من ضبط صاحب الشقة وزوجته و"محمد.ال.ع"، 30 سنة، غواص بحرى وتجارى، مقيم بشارع الجيش، وزوجته "نسمة.ح.إ"، 29 سنة، كل منهم فى وضع جنسى كامل مع زوجة الآخر.

وبمواجهة صاحب المسكن، أقر بأنه يتقاضى مبالغ مالية مقابل تسهيل الأعمال المنافية للآداب العامة والمخالفة واستقطاب العديد من النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن مع راغبى المتعة الجنسية الحرام، وإقامة حفلات جنس جماعى لتبادل الزوجات.

وأضاف المتهم أن المال لم يكن الدافع الأساسى فى جريمته، بل إنه يعاني من عجزه الجنسي مع زوجته "شيماء.ف.ب"، 29 سنة، حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وطلبها منه ممارسة الجنس الجماعى فى حضوره، الأمر الذى اضطر للموافقة عليه، ثم تحول الجنس الجماعى لديها لحالة من الهوس، حيث تمارس الجنس مع الرجال المترددين على الشقة أمامه، ثم اتسعت الدائرة ليأتى هؤلاء الرجال بزوجاتهم فى حفلات لتبادل الزوجات وممارسة الجنس دون تمييز، تم تحرر المحضر رقم 37171 لسنة 2017، جنح الدخيلة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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