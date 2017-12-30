القاهرة : السبت 30 ديسمبر 2017
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الإثنين.. الحكم على المتهمين بتفجير سفارة النيجر
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المشدد ١٠ سنوات على متهم فى «خلية الزيتون»
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حبس عصابة من 4 سودانيين فى «سرقة المغتربين» بمدينة نصر
09:20 ص

ضبط مواد متفجرة داخل ورشة فى الفيوم
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السبت 30/ديسمبر/2017 - 08:10 م

مصدر: إغلاق مذبح لإقامة صلوات الأقباط بطنطا لدواع أمنية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2006813

قال مصدر أمنى بالغربية، إن الشرطة أغلقت المذبح الذي أعده أقباط قرية ميت السودان التابع لمركز طنطا، لأداء الصلوات، لعدم حصولهم على تصريح أمني.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن قررت غلقه لدواع أمنية، خوفا على حياة الإخوة الأقباط خاصة أنه غير خاضع لأي حراسات أمنية.

وقال القس جوارجيوس بالميلاد، من مطرانية طنطا، في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نشكر الرب على المحبة والتفاهم بين القيادات الأمنية بالغربية والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها والتى أثمرت عن انتهاء أزمة مذبح قرية ميت السودان واستئناف خدمته بعد انتهاء العيد مباشرة تحت رعاية وأمن الهنا الصالح ورجال الشرطة الذين يبذلون أقصى الجهد لتأمين أولادنا".

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