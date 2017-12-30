شاهد.. توقف بواخر في نهر النيل بأسوان بسبب «الشحوط»

توقفت البواخر السياحية بمحافظة أسوان، اليوم، للمرة الثانية خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى توقف الرحلات النيلية في مدينة كوم أمبو، وهي المنطقة التي تمر بها البواخر السياحية القادمة من الأقصر والعكس.



وأعرب أصحاب البواخر السياحية عن غضبهم واستيائهم بسبب توقفها، وعدم تمكنها من المرور في مدينة كوم أمبو لاستكمال رحلتها سواء في طريقها إلى الأقصر أو أسوان، بسبب انخفاض مستوى مياه النيل في تلك المنطقة، ما أدى إلى توقف حوالي 20 باخرة، ولم يتمكن نزلاؤهم من استكمال رحلتهم النيلية.



وأضاف أصحاب البواخر أن انخفاض منسوب مياه النيل بمثابة كارثة على أصحاب الفنادق العائمة لأنها عالقة بنهر النيل، فضلًا عن اضطرارهم لاستكمال رحلة نزلائهم بالأتوبيسات سواء إلى أسوان أو الأقصر، وهو موقف محرج أمام السائحين يعكس صورة سيئة عن الرحلات النيلية.