القاهرة : السبت 30 ديسمبر 2017
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عالم
السبت 30/ديسمبر/2017 - 07:34 م

برفقة «بن سلمان».. الأمير متعب بن عبدالله يظهر لأول مرة بعد خروجه من السجن

برفقة «بن سلمان»..
محمد عمر
dostor.org/2006794

ظهر الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني السابق، لأول مرة منذ الإفراج عنه بعد اتهامه في قضايا فساد، اليوم السبت، برفقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال إطلاق إحدى الفعاليات الرياضية.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رعى مساء اليوم حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.

وأشارت إلى أنه لدى وصول ولي العهد ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وزير الحرس الوطني.

واعتقلت السلطات السعودية عشرات المسئولين والأمراء بتهم التورط في قضايا فساد من بينهم الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني السابق، الذي أفرج عنه منذ أسابيع بعد التوصل لتسوية مالية معه.

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