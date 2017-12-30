مقتل 81 صحفيا وسجن 250 آخرين في 2017

قال الاتحاد الدولي للصحفيين إن 81 صحفيا على الأقل لقوا مصرعهم أثناء القيام بوظائفهم هذا العام، كما شهدت حالات العنف والتحرش ضد العاملين في وسائل الاعلام ارتفاعا ملحوظا.



وقال الاتحاد الدولي للصحفيين، في تقريره السنوي عن عام 2017، إن الصحفيين فقدوا حياتهم في عمليات القتل المستهدف والهجمات بالسيارات الملغومة وحوادث تبادل إطلاق النار في جميع أنحاء العالم.



وأضاف الاتحاد أن هناك أكثر من 250 صحفيا داخل السجون في عام 2017.

وأشار إلى أن أكبر عدد قتل في المكسيك فيما لقي الكثيرون مصرعهم في مناطق الصراع في أفغانستان والعراق وسوريا.

