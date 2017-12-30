القاهرة : السبت 30 ديسمبر 2017
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03:37 م

الإثنين.. الحكم على المتهمين بتفجير سفارة النيجر
03:18 م

تجديد حبس أمين شرطة فى «قتل متهم» بعين شمس
01:54 م

مصرع 9 أشخاص وإصابة 8 فى حادث على طريق سوهاج - البحر الأحمر
01:09 م

القبض على مدير بشركة بترول بالقاهرة ينصب على المواطنين بـ«آثار مُقلَّدة»
12:06 م

وزير الداخلية: إبعاد «فلسطينى» و«نيجيرى» خارج البلاد للصالح العام
11:52 ص

تجديد حبس 7 متهمين بـ«مبايعة داعش»
11:00 ص

إلزام «مرسى» و16 متهمًا فى «إهانة القضاء» بدفع مليون جنيه لنادى القضاة

10:39 ص

المشدد ١٠ سنوات على متهم فى «خلية الزيتون»
10:31 ص

المشدد 7 سنوات لمتهم فى «خلية مدينة نصر2»
10:21 ص

تغريم «عكاشة وحمزاوي» و3 آخرين 30 ألف جنيه في «إهانة القضاء»
10:17 ص

حبس عصابة من 4 سودانيين فى «سرقة المغتربين» بمدينة نصر
09:20 ص

ضبط مواد متفجرة داخل ورشة فى الفيوم
عالم
السبت 30/ديسمبر/2017 - 07:32 م

مقتل 81 صحفيا وسجن 250 آخرين في 2017

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمود شومان
dostor.org/2006791

قال الاتحاد الدولي للصحفيين إن 81 صحفيا على الأقل لقوا مصرعهم أثناء القيام بوظائفهم هذا العام، كما شهدت حالات العنف والتحرش ضد العاملين في وسائل الاعلام ارتفاعا ملحوظا.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين، في تقريره السنوي عن عام 2017، إن الصحفيين فقدوا حياتهم في عمليات القتل المستهدف والهجمات بالسيارات الملغومة وحوادث تبادل إطلاق النار في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الاتحاد أن هناك أكثر من 250 صحفيا داخل السجون في عام 2017.
وأشار إلى أن أكبر عدد قتل في المكسيك فيما لقي الكثيرون مصرعهم في مناطق الصراع في أفغانستان والعراق وسوريا.

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