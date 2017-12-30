يقولون إنك لا تشبه أبى

فى شىء

حتى أُفتن بك

لكننى بك فُتنتُ

فلا تصوب عينيك

هكذا باتجاهى

كمدفعين يخترقان صدرى

فلستُ نجاة الصغيرة

حتى ترسمنى بشفتين

مثيرتين

وتعلق صورتى على حائطك

المتهاوى

غرفُتك ضيقة فعلًا

لن تتسع لظلى حين

أمده بالليل

وحدى هنا أجمّع ما تبقى

من آثارك قرب نافذتى

التى أطلُ منها

على قلبى المهزوم أمامك

كيف تجرؤ على النوم

وبيننا محيط مشتعل

بشوقى إليك

وحدى هنا أكلم

صورتَك

علها تخبرك بمتاهتى

وبأن الكأس الخامس

هو من أوهمنى سهولة

الوصول لجسرك!!

لكن «بروكلين» هذا بعيد

جدًا

أريد فقط أن ترانى

حين ألوّح

لك من فوقه

بيدى المرتعشة

لتعرف أيها المجنون

كم أحبك

