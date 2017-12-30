القاهرة : السبت 30 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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03:37 م

الإثنين.. الحكم على المتهمين بتفجير سفارة النيجر
03:18 م

تجديد حبس أمين شرطة فى «قتل متهم» بعين شمس
01:54 م

مصرع 9 أشخاص وإصابة 8 فى حادث على طريق سوهاج - البحر الأحمر
01:09 م

القبض على مدير بشركة بترول بالقاهرة ينصب على المواطنين بـ«آثار مُقلَّدة»
12:06 م

وزير الداخلية: إبعاد «فلسطينى» و«نيجيرى» خارج البلاد للصالح العام
11:52 ص

تجديد حبس 7 متهمين بـ«مبايعة داعش»
11:00 ص

إلزام «مرسى» و16 متهمًا فى «إهانة القضاء» بدفع مليون جنيه لنادى القضاة

10:39 ص

المشدد ١٠ سنوات على متهم فى «خلية الزيتون»
10:31 ص

المشدد 7 سنوات لمتهم فى «خلية مدينة نصر2»
10:21 ص

تغريم «عكاشة وحمزاوي» و3 آخرين 30 ألف جنيه في «إهانة القضاء»
10:17 ص

حبس عصابة من 4 سودانيين فى «سرقة المغتربين» بمدينة نصر
09:20 ص

ضبط مواد متفجرة داخل ورشة فى الفيوم
المثقف
السبت 30/ديسمبر/2017 - 07:18 م

البعيد

نجلاء
نجلاء
نجاة على
dostor.org/2006786

يقولون إنك لا تشبه أبى
فى شىء
حتى أُفتن بك
لكننى بك فُتنتُ
فلا تصوب عينيك
هكذا باتجاهى
كمدفعين يخترقان صدرى
فلستُ نجاة الصغيرة
حتى ترسمنى بشفتين
مثيرتين
وتعلق صورتى على حائطك
المتهاوى
غرفُتك ضيقة فعلًا
لن تتسع لظلى حين
أمده بالليل
وحدى هنا أجمّع ما تبقى
من آثارك قرب نافذتى
التى أطلُ منها
على قلبى المهزوم أمامك
كيف تجرؤ على النوم
وبيننا محيط مشتعل
بشوقى إليك
وحدى هنا أكلم
صورتَك
علها تخبرك بمتاهتى
وبأن الكأس الخامس
هو من أوهمنى سهولة
الوصول لجسرك!!
لكن «بروكلين» هذا بعيد
جدًا
أريد فقط أن ترانى
حين ألوّح
لك من فوقه
بيدى المرتعشة
لتعرف أيها المجنون
كم أحبك

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