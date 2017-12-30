الهدوء الذى اعتدناه منذ كنا صغارًا تلاشى، بلدنا صارت تتفق مع بلدكم فى أشياء كثيرة.. ضاقت الشوارع.

تتدافع منه الكلمات محمومة، مختلطة بلزوجة أجسادنا الملتهبة، رءوسنا وقد سقط فوقها قرص الشمس عموديًا عليها دون وجود حاجز أو مانع نحتمى به.

طابور صامت، رجل لا يكف عن الصراخ فى وجوهنا معلنًا التحدى، وقد رضى الجميع، التحدى بالصمت. لم يشأ أحدٌ من الواقفين الاعتراض على كلماته، صرخاته التى كان يقطعها أحيانًا، صوت ارتطام عجلات الترام واحتكاكها بالقضبان، الكلاكسات المستمرة فى الزعيق دون توقف.

انتصر صمتنا عليه، خرجتُ قبل الجميع أحمل «الباسبور» على إحدى صفحاته خاتم «تأشيرة دخول».. أقفز درجات السلم.. قبضة يدى ترتفع لأعلى كأنها تطيح بالرجل وصرخاته، نفذت من خلال السيارات الواقفة فى انتظار إشارة المرور، تاركًا خلفى الترام الصفراء، شموخ الزعيم الذى أعطى وجهه للبحر الذى غاصت فيه الشمس تودع يومها.

زحام شديد على الكورنيش؛ الكل يتسابق فى إيجاد مكان له ولأسرته على السور العريض، جموع كثيرة تتلمس نسمة هواء، علّها تطهر قلوبهم من الحزن العالق بين جدرانها.

كلٌ يعرض مواهبه رقصًا وغناءً، وقد اندست بينهم فتاة صغيرة تتمايل فى رشاقة، يداها ترتفعان.. تهبطان مع الإيقاع. تعليقات.. قفشات، وقد نصبت النفوس المثقلة من الهم الجاثم عليها.

لب.. ترمس.. سودانى.. ذرة مشوية.

فتى وقف يقذف بكلمات مقرونة بابتسامة فى أذن فتاته.. انتشت، عيونهما تعلن التشبث بأمل جديد وأضواء المصابيح الفسفورية بطول الكورنيش قد انعكست مع ضوء القمر على وجه الماء.

إيطاليا.. روما، حلم داعبنى، لامس أوتار قلبى. ارتجيت فى نشوة أسير فى شوارعها التى كساها الجليد وغطى أرصفتها والأبواب حتى منتصفها، أتناول الإسباجيتى.. أشاهد فيلمًا قديمًا لصوفيا لورين.. برج بيزا المائل وعيون متطلعة إليه خشية أن يهوى فوق الرءوس.

التصقت قدماى بالأرض. كمّن الخوف فى عقلى متسللًا لجسدى. عندما تذكرت عصابات المافيا.

والمتناقصات: الحب، الجمال، الخوف، الرغبة، الفن.. الخيانة، أضاعت الأحلام التى نسجناها.. هدمت المنزل الذى بنيناه على رمال البحر قائلة: «لم يعد الاحتمال، الصبر لم يعد يجدى، والأحلام صارت قتيلة، الحب كلمة على وشك الانقراض، يجب علىّ الرحيل؛ هناك من ينتظرنى».

الأحلام.. العهود..

صمتت.. أعطتنى ظهرها، ومضت.

الجميلات، الشقراوات، السيقان الفارعة، النهود العالية، العارية، التى تعلن التمرد على أى محاولة لسترها. بعيدًا عن عذابات القلب.. أتوغل فى «سابرينا»، ألتهم صديقتها «آن»، أخريات كثيرات، لن أكتفى.. لن أشبع منهن ما دامت هناك.

طلبت منه أن يتزوج، يأتى بواحدة ترعى شئونه، تؤنس وحدته، رقدته الليالى الطويلة وحيدًا، رفض قائلًا:

بعد والدتك.. لا.

الصمت يلف المكان.. يقطعه أحيانًا مرور عربة، ارتطام الموج بالصخور، تطاير رذاذها تجاه الوجود الساهرة، فيغرقها بملوحته. نباح قوى متواصل.. صوت يزجره، النباح يتكرر والأمر بالصمت بحدة مرات، فضولٌ داعب خلايا عقلى اتجهت بعينى صوب الصوت، وريقات فى يده.. فردها.. طواها ضبط بأصابعه دمعة حاولت التسلل عبر خديه.

شد انتباهى منظر الرجل والشىء الأسود القابع تحت قدميه، كأنه يعرف حكاية صاحبه، أتقدم ناحيتها، أوقفتنى زمجرته وقد كشف عن أنيابه، عيناه اللامعتان تعلنان تحفزًا، لملمت بقايا شجاعتى عندما نهره الرجل، الذى قام بلف سلسلة الطوق حول معصمه وكف يده يضغط عليها بقوة.

ألقيت تحيتى عليه وعيناى متجهة إلى الوحش الرابض تحت قدميه، لم يرد. تحدثت إليه.

ما بك سيدى؟

رد باقتضاب..

لا شىء.. من فضلك اتركنى وحدى.

ولم أفعل.

هناك شىء جعلك تخرج فى هذا الوقت. إحكِ لى قد أخفف عنك.

وجد منى إصرارًا شديدًا على معرفة حكايته، وقد زاد عندما قذف لى بالورقات التى كانت فى يده، مجموعة رسائل خطت بالفرنسية وكلمات قليلة باللغة العربية. ولدنا العزيز.. مجموعة صور فتى وفتاة. حول برج القاهرة.. إيفل، ملامحهما أجنبية، لم يدع لى فرصة لأسأله.

أولادى. أعوام كثيرة مضت لا أتذكرها إلا عندما يحدثنى الفتى أنه كبر وصار رجلًا؛ فأجتر الذكريات وأتذكر كم عدد السنين التى مضت، كنت أدرس فى فرنسا.. التقيت بها هناك. كانت جميلة. انظر الصورة، البنت تجد أمها فيها، تحاببنا.. تزوجنا رغم معارضة أهلها الشديدة، ومحاولات إفشال الزيجة، لم تلتفت. ومرت الأيام كلها جميلة.. أنجبت الولد.. البنت صارت أسرتى الصغيرة، زادى فى الغربة، الدفء وسط موجات الصقيع. والحياة لا تعطى دائمًا.. لا بد أن تسلب منا شيئًا. ماتت زوجتي. لم أتحمل العيش بدونها هناك. عدت بأولادى رغم محاولات أهل زوجتى الكثيرة لمنعى من ذلك، ولكنى عدت، أكملا تعليمهما هنا. كنت كل شىء لهما. ولم أتزوج بعد أمهما. يكبران ويشبان كل يوم أمامى. بدآ بعدها يلحان فى السفر لرؤية جدتهما التى كتبت كثيرًا لهما تحثهما على الحضور إليها، وهما يتعللان بزيارة قبر أمهما. أيام قليلة ويعودان لم أرفض. طالت الأيام وصلتنى رسالة ليستأذنا فى المكوث هناك عامًا فقد وجدا فرص عمل. انتهى العام.. رسالة اعتذار عن عدم المجىء وإذن بعام آخر. ها هو العام السادس يوشك على الانتهاء.. الرسائل لم تنقطع والوعود بالعودة.

لم أشأ مقاطعته، تركته يكمل سرد حكايته، وإن كان صوته يكاد يختنق بين أنفاسه وكلماته المتلاحقة، كأنه يريد أن يلقى ما فى جعبته خوفًا من أن أتركه أو يصيبنى الملل.

فكرت فى السفر إليهما. خشيت أن يلقانى وجه الموت فلا أستطيع منه فرارًا. أعلم أن الموت حق، ولا فرار منه، لكننى أريد أن أموت هنا. يوارى جسدى تراب بلدى يستمد قوته من جسدى المدفون فيه. ثم ما الذى يربط أبنائى بهذه الأرض إن مت ودفنت بعيدًا.

لم يكن هناك ما يقال للرجل الذى استولى عليه الحزن. سالت دموعه ولم يعد يقدر على حبسها. همست لنفسى لن يمسح دموعك أيها الرجل سوى أبنائك.

أخرجت جواز السفر، أمعن فى التأشيرة، التاريخ المرصود. استدعيت قوة يدى ألقى به عن آخرها، على وجه الماء ليسير مع تموجاته.



