محامون: تدهور صحة عشر سجينات مضربات عن الطعام في شرق تركيا

قالت نقابة المحامين في إقليم ديار بكر بجنوب شرق تركيا يوم السبت إن الحالة الصحية لعشر سجينات تدهورت منذ بدئهن إضرابا عن الطعام احتجاجا على إجراء أمني جديد.



وأوضحت النقابة أن ست نساء في سجن بمنطقة معمورة العزيز في شرق تركيا بدأن إضرابا عن الطعام في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني احتجاجا على أمر يلزمهن بارتداء بطاقات تعريفية عند التحرك خارج غرفهن. وانضمت أربع نساء أخريات إلى الإضراب في العاشر من ديسمبر كانون الأول.



وكشفت نقابة محاميي ديار بكر عن فقدان السجينات أوزانهن، كما بدأن يواجهن مشكلات صحية خطيرة. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي السجن في عطلة نهاية الأسبوع للتعليق على الحالة الصحية للسجينات.



وأكدت النقابة أن السيدات اللاتي لم يلتزمن بالأمر "منعن من المشاركة في اجتماعات خارج أماكن احتجازهن وممارسة أنشطة هواياتهن والتواصل والتهوية والالتقاء مع محاميهن".