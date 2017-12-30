القاهرة : السبت 30 ديسمبر 2017
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الإثنين.. الحكم على المتهمين بتفجير سفارة النيجر
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مصرع 9 أشخاص وإصابة 8 فى حادث على طريق سوهاج - البحر الأحمر
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القبض على مدير بشركة بترول بالقاهرة ينصب على المواطنين بـ«آثار مُقلَّدة»
12:06 م

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10:39 ص

المشدد ١٠ سنوات على متهم فى «خلية الزيتون»
10:31 ص

المشدد 7 سنوات لمتهم فى «خلية مدينة نصر2»
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حبس عصابة من 4 سودانيين فى «سرقة المغتربين» بمدينة نصر
09:20 ص

ضبط مواد متفجرة داخل ورشة فى الفيوم
تحقيقات
السبت 30/ديسمبر/2017 - 07:15 م

رضا عبد الرحمن.. شارك في «فض رابعة» وتمنى الشهادة بـ«مارجرجس» (فيديو)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نادية عبدالباري _محمد عبدالعزيز
dostor.org/2006779

كان لتفجير كنيسة مار جرجس بطنطا في إبريل الماضي صدى مروع هز أرجاء الوطن بأكمله، فتمنى رضا عبدالرحمن لو كان ضمن الشهداء، الذين لاقوا حتفهم دفاعًا عن مصلى الكنيسة، أمنية أسرها في نفسه لكن أفصح عنها لأصدقائه وجيرانه الذين التقوها به عقبها واستشعروا سوء حالته نفسية، ولم يمضِ عام حتى تحققت.

صلاح السيد، كان على علاقة به لأكثر من 30 عامًا، وآخر لقاء جماعهما كان منذ 3 أيام قبل استشهاد، قال صلاح إن رضا أخبره بأنه لن يتكمن من أخذ أجازات خلال تلك الفترة فقد كان عليه التناوب بشكل شبه مستمر على تأمين الكنيسة مع رفاقه خلال فترة الأعياد.

وأضاف أن رضا تملكته حالة استياء شديدة خلال الفترة الماضية خاصة بعد حادث مسجد الروضة بدير العبد، وكان دومًا يتسأل بأي ذنب قتلوا؟

يُذكر أن رضا شارك في عمليات التأمين خلال الفترة التي تلت ثورة يناير 2011، وكان دومًا يصف تلك الفترة بأنها الأسوء في تاريخ عمله لما بها من فوضى، وشارك في فض اعتصام رابعة العدوية في 2013.

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