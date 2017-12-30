الجيش الليبي: 197 قتيلا جراء انفجار الألغام في بنغازي خلال 2017

كشف قائد فصيل الهندسة العسكرية التابع لقوات الجيش الليبي عبدالسلام المسماري مقتل 197 بينهم عسكريون ومدنيون جراء انفجار الألغام الأرضية في مدينة بنغازي خلال العام 2017.



وأشار المسماري، فى تصريحات صحفية، إلى أن سبعة خبراء من الهندسة العسكرية تعرضوا لإصابات خطيرة خلال محاولتهم تفكيك ألغام.



وقال المسماري إن "عدد قتلى خبراء صنف الهندسة العسكرية لعام 2017 وصل إلى 27 خبيرا، قتلوا أثناء تفكيك الألغام في بنغازي، بعد تحرير تلك المناطق من الجماعات المسلحة".

