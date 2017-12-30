6 بنادق و11 عبوة ناسفة.. تفاصيل مضبوطات خلية «حسم» الإرهابية (صور)

قالت وزارة الداخلية، إن عناصر حركة حسم الإرهابية المضبوطين داخل مزرعة بطريق (الكريمات - أطفيح) بمحافظة الجيزة ومحافظتي القليوبية والفيوم، صنعوا عبوات ناسفة ذات تأثير عالٍ لتنفيذ مخططهم الإرهابي في تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتزامنة، تستهدف المنشآت السياحية والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، لإحداث حالة من عدم الاستقرار وإثارة البلبلة وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع بالبلاد.



وأوضحت الوزارة أن قوات الأمن حرزت 3 بنادق آلية بحوزة عناصر مزرعة الجيزة، وكمية من الذخائر وعبوتين ناسفتين، وضبط في معسكري القليوبية والفيوم 3 بنادق آلية وكمية من الذخائر و9 عبوات تفجيرية ونظارة معظمة ومجموعة من الأوراق التنظيمية.

