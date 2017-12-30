القاهرة : السبت 30 ديسمبر 2017
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السبت 30/ديسمبر/2017 - 07:49 م

أفلام الإنتاج الضخم تحقق هدفها في 2017 وفشل ذريع لأعمال «الخلطة»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد قدري
dostor.org/2006500

مرت السينما المصرية خلال 2017 بعام مميز إنتاجيا وعلى مستوى الأداء والجودة أيضا، فأنتجت السينما هذا العام 48 فيلما خلال العام كاملا، وهو ما يعتبر رقما مميزا بالنسبة للسنوات الماضية التي قلت فيها الأعداد.

والملحوظ هذا العام أن الأفلام التي اهتم بها المنتجون وأنفقوا عليها تكلفة عالية من أجل الجودة عادت على أصحابها بربح كبير مما أزال حاجز الخوف من المغامرة السينمائية، كما شهد العام سقوطا مروعا لأفلام الخلطة التي تعتمد على راقصة أو بلطجي أو مطرب شعبي والتي تكون تكلفتها منخفضة للغاية.

البداية مع فيلم النجم أحمد عز "الخلية" وهو الفيلم الأعلى تكلفة في السوق المصري هذا العام والأعلى في الإيرادات أيضا، فبلغت إيرادات الخلية حتى اليوم 55 ونصف مليون جنيه وكانت تكلفته 35 مليونا، وذلك بخلاف الإيرادات الخارجية في الدول العربية، واهتم المخرج والمنتج طارق العريان بجودة الفيلم حيث استقدم عدة أطقم أجانب من أجل أطقم المعارك وتنفيذ مشاهد الأكشن واستخدم في مشهد واحد ما يقرب من 9 كاميرات.

وعلى صعيد آخر غير المنتج محمد السبكي فكره في فيلم "هروب اضطراري" من بطولة أحمد السقا وغادة عادل وأمير كرارة حيث وصلت تكلفة الفيلم 30 مليون جنيه صرفت على النجوم ومشاهد الأكشن والسيارات المستخدمة بخلاف أطقم أجنبية من أجل مشاهد الأكشن، وفي النهاية حقق الفيلم 55 مليونا وهو رقم كبير للغاية أيضا، ويحاول السبكي تكرار التجربة نفسها مع فيلم حرب كرموز لأمير كرارة.

وتكلف فيلم الكنز موازنة ضخمة أيضا اقتربت من 25 مليون جنيه وهو من بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وحقق 21 مليون جنيه وهو يعتبر رقما جيدا بالنسبة لطبيعة الفيلم والمنافسة الشديدة وقت عرضه.

ولم تحقق أفلام "الخلطة" أي نجاحات تذكر هذا العام مثل "على وضعك" و"دعدوش" و"يجعله عامر" و"أمان يا صاحبي" التي كانت تحقق في الماضي أكثر من 10 ملايين جنيه، لكن هذا العام أصبحت أقل من المليون باستثناء "أمان يا صاحبي" الذي حقق 4 ملايين جنيه.

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