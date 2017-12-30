مجازاة 6 مسئولين بماسبيرو في «التزویر وسرقة المال العام»

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجازاة 6 مسئولين بقطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ لارتكابهم جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام.



وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المتهمين من الأول حتى الرابع وهم: "عادل ع"، رئيس الإدارة المركزية للإذاعات الخارجية بقطاع الهندسة الإذاعية سابقًا، و"نشوى أ"، المدير العام السابق بالاتحاد، و"أيمن ع"، مهندس، و"رأفت م"، فني لاسلكي؛ اصطنعوا توكيلات منسوب صدورها للعاملين بالإذاعات الخارجية، ما مكَّن المتهمين الخامس والسادسوهما، "أحمد إ"، و"محمود ال"- الموظفين بالقطاع، من صرف البدلات المقررة للعاملين، من خزينة القنوات المتخصصة، بالمخالفة للتعليمات المنظمة لهذا الشأن.



وجاء بأوراق القضية، أن المتهمين الأخيرين صرفا البدلات المستحقة للعاملين بالإذاعات الخارجية بناء على توكيلات مصطنعة منسوب صدورها للعاملين بالإذاعات الخارجية.



وأكدت المحكمة أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القانون، وارتكبوا أعمالا من شأنها المساس بمصلحة الدولة.



وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهمين "الأول والثالث" بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته، و"المتهمة الثانية" بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، و"الرابع" بعقوبة اللوم، وخفض وظيفة المتهم "الخامس" إلى الدرجة الأدنى مباشرة، وخفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية وخصم أجر شهرين من راتب المتهم السادس.