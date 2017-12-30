القاهرة : السبت 30 ديسمبر 2017
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السبت 30/ديسمبر/2017 - 09:00 ص

إسحاق إبراهيم: حادث حلوان يؤثر سلبًا على احتفالات الأقباط

إسحاق إبراهيم
إسحاق إبراهيم
مارسيل نظمي
dostor.org/2006143

قال إسحاق إبراهيم، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن التطرف له عدة أسباب هيكلية موجودة ومتجذرة في المجتمع المصري على مدار سنوات تتعلق بالتعليم والثقافة وتشدد الخطاب الديني الذي ارتفعت وتيرته في السنوات الأخيرة.

وأشار "إسحاق"، فى تعقيبه على الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا صباح أمس الجمعة، إلى أن هناك أسبابًا لها علاقة بالمناخ السياسي تؤدي إلى تنامي ظاهرة التطرف، منها غلق المناخ السياسي وفقدان الأمل في المستقبل، وكلها عوامل تجعل البيئة حاضنة للأفكار الإرهابية.

ويرى الباحث في الشئون القبطية أن هذه الحادثة تؤثر على الأقباط قبيل احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، حيث تزداد وتيرة الغضب والخوف بسبب تكرار مثل هذه الحوادث التي لا تحتاج فقط لتعامل أمني، بل لخطة طويلة الأمد لتغيير ثقافة التطرف والتشدد الديني الذي ينتج عنه تكرار مثل هذه الأحداث.

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