«الإدارية» تحيل رئيسى المراجعة والمعلومات بتأمينات الأقصر للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، رئيسي المراجعة والمعلومات بمنطقة تأمينات الأقصر للمحاكمة التأديبية.



وأكد تقرير الاتهام أن رئيس قسم المراجعة بمنطقة التأمينات الاجتماعية بالأقصر حرر مذكرة تضمنت اتفاق مع أحد الموظفين المحالين للمعاش رغم وجود تلاعب واضح في تاريخ بدء الاشتراك وتناقض التواريخ مع تاريخ ورود الاستمارة بقصد الإضرار بالمواطن وإلزامه برد مبلغ 62 ألف جنيه.



وتبين أن رئيس قسم المعلومات طلب تعديل بيانات الشاكي دون مقتضى قانوني لذلك أو إتباع الإجراءات القانونية بقصد الإضرار بالمواطن وتحميله مبالغ مالية بدون وجه حق.



انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.