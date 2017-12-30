القاهرة : السبت 30 ديسمبر 2017
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حوادث
السبت 30/ديسمبر/2017 - 08:22 ص

المرور ينشر الخدمات بمحيط محطتى مترو الكيت كات والسودان

المرور ينشر الخدمات
dostor.org/2006140

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية مدعومة بالأوناش بشارع السودان، بسبب أعمال إنشاء محطتي مترو الكيت كات والسودان فى شارع السودان الرئيسى.

كما انتشر رجال المرور بكورنيش النيل وميدان الكيت كات وبمدخل السودان من ناحية النيل وبمحيط مستشفى القلب ومحكمة الأسرة وشمال الجيزة وبشارع المأمون وشارع السودان من ناحية إمبابة وبشارع جلال الدين الحمامصى وتقاطع المأمون مع الزمالك والملكة زبيدة وعمر طوسون لمتابعة حركة السيارات.

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