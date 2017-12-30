دار الرافدين تصدر رواية «ابنة الرماد» لفوزية عرفات

صدرت حديثا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ رواية «ابنة الرماد» للكاتبة فوزية عرفات.



وجاء علي الغلاف الأخير للرواية: «كنت أنهال على طبقات التراب والصخور بشراسة، كأننى انتقم بها من نفسي، أثأر بها من تعاستي ووحدتي، يخرج الغضب مني على شكل نقاط عرق تتصبب من جبيني لتعانق التراب.. العمل بالتنقيب عن الماضي، يعزلك عن الحاضر عن ماضي الآخرين لا عن ماضي الكاتبة المليء بالأسى والرحيل، في عراء الشمس كانت تقف كمنقبة عن الآثار، تلك المهنة الصبيانية السمعة، ليراها جميع من حولها تشقى بينما كانت تراها ملاذها الممتع الوحيد في عالمها الذي بات، كالآثار لا بد من التنقيب عنه».

