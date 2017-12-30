القاهرة : السبت 30 ديسمبر 2017
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السبت 30/ديسمبر/2017 - 07:45 ص

اليوم.. وزير النقل يتفقد طرق الدقهلية

وزير النقل
وزير النقل
dostor.org/2006134

يتفقد اليوم السبت، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، برفقة الدكتور أحمد شعراوى، محافظ الدقهلية، عددا من الطرق والكبارى فى محافظة الدقهلية، وذلك بحضور قيادات هيئة الطرق والكبارى والشركة القابضة للطرق والكبارى.

ويقوم وزير النقل خلال زيارته لمحافظة الدقهلية بوضع حجر الأساس لثلاثة كبارى جديدة سيجرى إنشاؤها بالمحافظة، وهى كبارى «طنابل وبشلة وصهرجت»، كما يلتقى خلال زيارته عددا من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة للاستماع لمطالبهم.

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