القاهرة : السبت 30 ديسمبر 2017
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السبت 30/ديسمبر/2017 - 07:30 ص

المعارضة فى فنزويلا تتعهد بالتوحد ضد نيكولاس مادورو

المعارضة فى فنزويلا
dostor.org/2006133

تعهدت كتلة المعارضة «المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية»، أمس الجمعة، بترشيح مرشح واحد، في الانتخابات الرئاسية لعام 2018.

وقال بيان الكتلة: «نحن نعد بتعزيز وحدتنا داخليا، وسوف نختار مرشحًا واحدًا».

وظهرت مشاكل المعارضة الفنزويلية على خلفية الانتخابات غير الناجحة التي جرت مؤخرًا للحكام ورؤساء البلديات، ورفضت الجمعية الوطنية التأسيسية، بناء على طلب الرئيس نيكولاس مادورو، ثلاثة أحزاب سياسية معارضة رئيسية، الإرادة الشعبية، حزب العدالة أولًا والعمل الديمقراطي، من المشاركة في الانتخابات اللاحقة، والسبب هو رفضهم المشاركة في الانتخابات البلدية في 10 ديسمبر.

وتم تعليق عدد من السياسيين، أمثال إنريك كابريلز، مرشح المعارضة في آخر انتخابات رئاسية، من المشاركة في الانتخابات لمدة 15 عاما.

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