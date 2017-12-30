الأربعاء.. «إحسان عبد القدوس.. بين الرواية والسينما» فى ضيافة مكتبة المستقبل

بمناسبة ذكرى ميلاد ووفاة الروائي الكبير إحسان عبدالقدوس، تنظم مكتبة المستقبل بمصر الجديدة٬ ندوة بعنوان «إحسان عبدالقدوس.. بين الرواية والسينما»٬ وذلك في تمام الخامسة من مساء الأربعاء الموافق 3 يناير 2018، ويشارك في الندوة الناقد الدكتور حسام عقل.



يشار إلى أن العديد من أعمال عبد القدوس الروائية٬ تحولت إلى أعمال سينمائية وتليفزيونية٬ نذكر منها: «لا تطفئ الشمس٬ في بيتنا رجل٬ الراقصة والسياسي٬ لا أنام٬ النظارة السوداء وغيرها».

