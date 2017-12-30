القاهرة : السبت 30 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:51 م

وسائل إعلام إسرائيلية: إعلان تفاصيل «صفقة القرن» قريبًا
08:43 م

أدلة خروج «فلول داعش» من سوريا تحت حماية عسكرية أمريكية
02:56 م

أمير الكويت يعزى السيسى فى شهداء كنيسة مارمينا بحلوان
01:06 م

بالفيديو.. شاهد عيان وناجٍ يرويان كواليس ضبط أحد منفذي الهجوم على كنيسة حلوان
01:00 م

نائب مدير مستشفى النصر بحلوان يطالب المواطنين بالتبرع بالدماء لمصابي كنيسة حلوان
11:31 ص

وصول سيارات الإسعاف إلى كنيسة مار مينا بحلوان
07:18 ص

اليوم.. وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة فى مدينة حلايب
04:23 ص

الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف مساعدات من المعاهد الأزهرية
12:43 ص

أهالي زفتى يطالبون المحافظ بتنفيذ اقتراح «الدستور» بتسعير «التوكتوك» ومراقبته
12:32 ص

منع 4 سفن كورية شمالية من الرسو في أي مرفأ بالعالم
09:17 م

تأخر إقلاع طائرة تونسية 90 دقيقة في مطار القاهرة
09:05 م

الوصفة السحرية لـ«365 يوم سعادة» في 2018
فن
السبت 30/ديسمبر/2017 - 07:13 ص

شاهد.. ابنة الإعلامية إيمان الحصرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

إيمان الحصري
إيمان الحصري
محمود حفنى
dostor.org/2006129

حالة من الجدل أثارتها الإعلامية إيمان الحصري، بسبب نشرها صورة ابنتها الكبرى، وهي في عمر المراهقة.

ونشرت الإعلامية إيمان الحصري، صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تجمعها بابنتها الكبرى «إيمي»، وهي تحتضنها.

وأثارت هذه الصور حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اندهش الجميع من أن الإعلامية الجميلة لديها ابنة شابة بالغة، وتمتلك قدرًا كبيرًا من جمال والدتها.

وتبادل نشطاء «السوشيال ميديا»، صورة إيمان الحصري مع ابنتها، معبرين عن صدمتهم من أن الإعلامية الصغيرة لديها ابنة في سن المراهقة، مؤكدين أن لا أحد يتوقع هذا الأمر؛ لمظهر «الحصري»، الذي يدل على أنها صغيرة في العمر.

يُذكر أن الإعلامية إيمان الحصري، تقدم حالياً برنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر شاشة «dmc»، وذلك بعد أن بدأت عملها كمراسلة في قناة «النيل للأخبار»، وبعدها عملت مقدمة أخبار في قناة «النيل»، ثم قدمت برنامج «البيت بيتك»، وبعدها تنقلت بين العديد من القنوات الفضائية مثل: «صدى البلد، و المحور، والحرة».

شاهد.. ابنة الإعلامية إيمان الحصرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

شاهد.. ابنة الإعلامية إيمان الحصرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

شاهد.. ابنة الإعلامية إيمان الحصرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

شاهد.. ابنة الإعلامية إيمان الحصرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

شاهد.. ابنة الإعلامية إيمان الحصرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

شاهد.. ابنة الإعلامية إيمان الحصرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

اقرأ أيضًا
منذ يومين

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

منذ 4 أيام

شاهد.. محمد منير برفقة مى حسن فى منزله

منذ 5 أيام

بالصور.. ابنة شاروخان تحدث ضجة عبر «إنستجرام»

منذ 6 أيام

رانيا أشغال شاقة في «كأنه إمبارح» و«صندوق الدنيا»

منذ 8 شهر

مناسك العُمرة توقف تصوير غادة عبدالرازق لـ"أرض جو"

منذ 8 شهر

الليلة.. دنيا سمير غانم ضيف "تلاتة في واحد" على " ON E"

الآن

بعد «مار مينا».. داعش يدعو لتنفيذ هجمات إرهابية فى «الكريسماس»

أبراج مترددة متخدهاش معاك وأنت بتشترى.. أبرزها «الحوت»

درجات الحرارة فى كاليفورنيا ترتفع بشكل غير مسبوق

بالفيديو.. قُبلة أصالة لـ«الهضبة» تُثير جدلًا على «السوشيال ميديا»

الأكثر قراءة

شاهد.. ابنة الإعلامية إيمان الحصرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

عاجل.. مقتل الإرهابى مهاجم كنيسة حلوان

اليوم.. محاكمة «هبة قطب» لاتهامها بإصابة كهربائى

من هى «عتاب» التى يحتفل «جوجل» بذكرى ميلادها؟

ألبومات الصور

ندوة الدكتور محمد الباز في مكتبة المنار

مباراة فوز الأهلي على بتروجيت 3/0

قداس الصلاة على أرواح شهداء كنيسة مارمينا في حلوان: «يارب»

من داخل «كنيسة حلوان».. البابا شنودة شاهدا على الدم

نجم الساعة

انفراد.. تفريع كاميرا كنيسة مار مينا للحظة هجوم حلوان الإرهابى

الأكثر قراءة

شاهد.. ابنة الإعلامية إيمان الحصرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

عاجل.. مقتل الإرهابى مهاجم كنيسة حلوان

اليوم.. محاكمة «هبة قطب» لاتهامها بإصابة كهربائى

من هى «عتاب» التى يحتفل «جوجل» بذكرى ميلادها؟

منوعات

ظاهرة فلكية استثنائية أول يوم فى 2018

«الطفل الفقاعة».. يولد بلا جهاز مناعى

فيديوجراف.. «فوز الأهلي وهجوم حلوان الإرهابي» أبرز 5 أخبار اليوم

المثقف

دار الرافدين تصدر رواية «ابنة الرماد» لفوزية عرفات

ولاد الكار

عضو مجلس «الصحفيين»: أهداف الإرهاب تتحطم على صخرة وحدة المصريين

الأبراج اليوم

أبراج مترددة متخدهاش معاك وأنت بتشترى.. أبرزها «الحوت»

الصحة

مرض غريب يُصيب المملكة المتحدة.. تعرّف على أسبابه وطرق الوقاية منه

الدستور على فيسبوك
ads