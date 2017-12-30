شاهد.. ابنة الإعلامية إيمان الحصرى تُشعل «السوشيال ميديا» بجمالها

حالة من الجدل أثارتها الإعلامية إيمان الحصري، بسبب نشرها صورة ابنتها الكبرى، وهي في عمر المراهقة.



ونشرت الإعلامية إيمان الحصري، صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تجمعها بابنتها الكبرى «إيمي»، وهي تحتضنها.



وأثارت هذه الصور حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اندهش الجميع من أن الإعلامية الجميلة لديها ابنة شابة بالغة، وتمتلك قدرًا كبيرًا من جمال والدتها.



وتبادل نشطاء «السوشيال ميديا»، صورة إيمان الحصري مع ابنتها، معبرين عن صدمتهم من أن الإعلامية الصغيرة لديها ابنة في سن المراهقة، مؤكدين أن لا أحد يتوقع هذا الأمر؛ لمظهر «الحصري»، الذي يدل على أنها صغيرة في العمر.



يُذكر أن الإعلامية إيمان الحصري، تقدم حالياً برنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر شاشة «dmc»، وذلك بعد أن بدأت عملها كمراسلة في قناة «النيل للأخبار»، وبعدها عملت مقدمة أخبار في قناة «النيل»، ثم قدمت برنامج «البيت بيتك»، وبعدها تنقلت بين العديد من القنوات الفضائية مثل: «صدى البلد، و المحور، والحرة».