منشورات الجمل تطرح رواية «تنهيدة المغربى الأخيرة»

صدرت عن منشورات الجمل٬ الترجمة العربية لرواية «تنهيدة المغربي الأخيرة»٬ للروائي البريطاني سلمان رشدي٬ نقلها للعربية عبد الكريم ناصيف.



وتتناول الرواية الواقع الهندي منذ بداية القرن العشرين، من خلال بطل الرواية «موريس الزغبي» المولود لأب يهودي أبراهام الزغبي٬ وأم مسيحية أورورا.



وتتوغل الرواية في الزمن؛ حتى العشر الأخير من القرن عينه، ثم ما تلبث أن تعودَ بالقارئ إلى أزمنة غابرة في عمق التاريخ الهندي والإسباني معًا، أراد الكاتب من خلالها، الكشف عن ثغور الحياة السياسية والاجتماعية القائمة في مراحل متباينة من الزمن والتاريخ.