القاهرة : السبت 30 ديسمبر 2017
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الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف مساعدات من المعاهد الأزهرية
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السبت 30/ديسمبر/2017 - 06:55 ص

صدور «من شعر المرأة الأفغانيّة فى الحبّ والحرب» عن دار أزمنة

صدور «من شعر المرأة
نضال ممدوح
dostor.org/2006126

صدر مؤخرا عن دار أزمنة للنشر والتوزيع٬ كتاب «اللانداي.. من شعر المرأة الأفغانيّة في الحبّ والحرب»، ترجمة عبدالله أبو شميس، وحنان الجابري.

و«اللانداي»هو شعر قصير مكثّف موزون في أصله، وهو شعر عاطفيّ يقوم على الانفعال لا على التأمل، كلّ مقطوعة فيه هي «صرخة من القلب أو ومضة من البرق أو شعلة من النار»!

وتضمّ هذه المجموعة المعرّبة المقطوعات التى جمعها الشاعر الأفغاني السيد بهاء الدين مجروح (1928-1988) من شعر النساء الأفغانيات، الذي يتداولنه سرًّا بينهن، ولاقت هذه المجموعة انتشارا وشهرةً لما تعبّر عنه من بوح جريء عن المرأة الأفغانية ومشاعرها وهواجسها، على نحو يقلق الصورة النمطيّة عنها.

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