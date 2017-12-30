عرض فيلم «حياة تيموثى غرين الغريبة» بمركز جسور

يعرض بمركز جسور الثقافي٬ في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت٬ الفيلم الأمريكي «حياة تيموثي غرين الغريبة» من بطولة جينيفر جارنر وجويل إجيرتون وديفيد مورس.



وتدور أحداث الفيلم حول زوجين ليس لديهما أطفال، قررا كتابة جميع رغباتهما فى طفلهما الذى يحلمان به، وتم دفن تلك الرغبات خلف منزلهما، وفى ليلة عجيبة وفى وسط ذهولهما تم ولادة طفلهما من الأرض التى دفنا فيها رغباتهما، فتتغير حياتهما بعد هذا الحدث الغريب.

