القاهرة : السبت 30 ديسمبر 2017
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السبت 30/ديسمبر/2017 - 06:49 ص

مدير مطار شرم الشيخ: وصول 16 رحلة جوية لقضاء رأس السنة

مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
محمود السعدى
dostor.org/2006124

صرح اللواء طيار حسام الدين حسن طمبور، مدير مطار الشيخ الدولي، انه تم إعلان حالة الاستنفار القصوى بجميع الأجهزة والإدارات والقطاعات والشركات العاملة بالمطار، استعدادا لبدء الاحتفالات برأس السنة الجديدة وإجازة منتصف العام الدراسي وعيد الميلاد، حيث من المقرر ان تصل العديد من الوفود المصرية والسياحية لقضاء تلك المناسبات بمدينة شرم الشيخ، حيث تم جميع الإجراءات والوسائل اللازمة لتسهيل وتيسير إجراءات وصول ومغادرة تلك الوفود، وذلك بناءا على تعليمات شريف فتحى وزير الطيران المدني والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وأضاف مدير مطار شرم الشيخ فى تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور" انه تم التنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء برئاسة اللواء خالد فودة محافظ الإقليم، لتأمين الوفود السياحية الأجنبية والمصرية المقرر وصولها خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه تم تزيين جميع صالات المطار ووضع «بابا نويل» ليكون فى استقبال الوفود والزائرين لمدينة السلام.

وأكد مدير مطار شرم الشيخ، انه من المقرر ان تصل إلى مدينة شرم 16 رحلة جوية قادمة من لبنان تنقل أكثر من 3 آلاف راكب لقضاء رأس السنة الميلادية الجديدة والاستماع الى حفلة المطرب اللبناني الشهير جورج وسوف، والذى سيقيم حفلة غنائية كبيرة بإحدى الفنادق الشهيرة بشرم الشيخ بالإضافة الى العديد من المطربين المصريين والعرب.

وأشار اللواء حسام الدين حسن طمبور، انه من المقرر خلال الانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء مبنى الركاب الجديد بمطار شرم الشيخ خلال الثلاثة أشهر القادمة، ليتسع لحوالي 12 مليون راكب خلال السنوات القليلة المقبلة.

وحول التكريم الذى حصل عليه من محافظ جنوب سيناء، قال اللواء حسام الدين حسن، ان ذلك يأتى بفضل تعليمات وزير الطيران ومسئولي الشركة القابضة والمطارات والعاملين بمطار شرم الشيخ الدولي، حيث استضافت مدينة السلام مؤتمرين دوليين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار الشخصيات الدولية وبحضور آلاف من المدعوين على مستوى العالم خلال فترة زمنية قصيرة تم خلالها تسهيل إجراءات وصول ومغادرة تلك الوفود والشخصيات بدون اية شكاوى حدثت من جانبهم.

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد كرم مسئولي إدارة مطار شرم الشيخ وفريق العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ الدولي، على الجهود التى قاموا بها خلال الفترة الماضية.

وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت أنها ستنظم 1614 رحلة منتظمة وإضافية خلال فترة أعياد رأس السنة وإجازة نصف العام، بواقع 392 رحلة جوية إلى شرم الشيخ و311 إلى الغردقة.

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