بلاغ كاذب يضع شرطة «كانساس» الأمريكية فى مأزق

قالت الشرطة الأمريكية، أمس الجمعة، إنها قتلت رجلًا بالرصاص فى مدينة "ويتشيتا"، بولاية كانساس، بعد أن أجرى شخص مجهول اتصالًا بخدمات الطوارئ للإبلاغ عن حادث إطلاق نار وهمي واحتجاز رهينة.



وقال تروي ليفينجستون، نائب رئيس شرطة ويتشيتا للصحفيين، إن الحادث كان مثالًا "مأساويًا" على البلاغ الكاذب، حيث اتصل مخادعون برقم الطوارئ 911؛ للإبلاغ عن حادث وهمي على أمل أن يتم اقتحام منزل الضحية من جانب فريق "سوات" التابع للشرطة.



وتابع: «الحادث هو بمثابة الكابوس لكل المعنيين.. بسبب أعمال شخص مخادع أصبح لدينا ضحية بريئة»، مضيفًا: «إذا لم يتم الاتصال بالشرطة، لم نكن لنذهب إلى هناك»، ولم يكشف عن هوية الضحية، لكن صحيفة "ويتشيتا إيجل" المحلية، قالت إنه يدعى أندرو فينش، 28 عامًا، وهو أب لطفلين.



وأذاع ليفينجستون الاتصال الذي تم بالشرطة وقال فيه المتصل إنه أطلق النار على والده وأنه يحتجز والدته وشقيقه الأصغر تحت تهديد السلاح، كما هدد بإحراق المنزل، مؤكدًا أن عناصر الشرطة عندما وصلت إلى العنوان، كانوا مستعدين للتعامل مع موقف احتجاز رهائن، وعندما ظهر رجل عند باب المنزل، طلب منه عناصر الشرطة وضع يديه في الهواء، واستجاب الرجل في البداية؛ إلا أنه أعاد يده نحو حزامه مرة أخرى، فأطلق عليه أحد رجال الشرطة النار ظنًا منه أنه يحاول الوصول إلى مسدس.