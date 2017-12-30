أول تعليق لـ«ترامب» على مظاهرات إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العديد من التقارير تتحدث عن خروج تظاهرات سلمية بإيران ضد فساد الحكومة، معقبًا: «إنه تبديد للثروات حينما تنفق الأموال على دعم الإرهاب بالخارج».



وأضاف «ترامب»، في تغريدة له على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «على الحكومة الإيرانية أن تحترم حقوق مواطنيها، ومن بينها حق التعبير عن الرأي.. العالم يشاهد».



وكانت قد خرجت تظاهرات وصفتها وكالات الأنباء أنها الأكبر منذ العام 2009، مناهضة للفساد بالحكومة الإيرانية، وتدعو لوقف التدخلات الخارجية.