«جواتيمالا» تؤكد تمسكها بقرار نقل سفارتها فى إسرئيل لـ«القدس»

شددت وزيرة خارجية جواتيمالا ساندرا خويل، أمس الجمعة، على أن قرار الرئيس جيمي موراليس نقل سفارة جواتيمالا في إسرائيل إلى القدس "لا رجوع عنه"، داعية إلى احترام قرارات بلادها.



وقالت "خويل" للصحافيين خلال مناسبة للاحتفال بذكرى انتهاء الحرب الأهلية بجواتيمالا عام 1996: «إنه قرار تم اتخاذه.. لن يتم التراجع عنه».



وأضافت في رد على الانتقادات: «الحكومة الجواتيمالية تحترم كثيرًا المواقف التي اتخذتها الدول الأخرى ونعتقد أن الآخرين يجب ان يحترموا القرارات التي اتخذتها جواتيمالا».



وفي 26 ديسمبر أكدت "جواتيمالا"، أن قرارها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس اقتداء بالولايات المتحدة هو قرار "سيادي" لا ينبغي أن يؤثر في علاقاتها بأي دولة أخرى.



وكان رئيس جواتيمالا جيمي موراليس، أعلن أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس؛ لتصبح بذلك جواتيمالا أول بلد في العالم يحذو حذو الولايات المتحدة بقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.



وكان رئيس جواتيمالا السابق راميرو دي ليون كاربيو (حكم بين 1993 و1996) أمر بنقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس، لكنه سرعان ما تراجع عن قراره بعدما أغلقت الدول الإسلامية أسواقها أمام البضائع الجواتيمالية، علمًا أن هذا البلد هو المنتج الأول في العالم للهال (الحبهان).