من هى «عتاب» التى يحتفل «جوجل» بذكرى ميلادها؟

يحتفل محرك البحث الأشهر عالميًا «جوجل»، اليوم السبت، بذكرى ميلاد الفنانة السعودية الراحلة عتاب، حيث قام بتغيير صورة محركه الأصلية، ووضع إحدى صورها، وذلك تقديرًا وعرفانًا بجهودها في إثراء ونهضة الموسيقي العربية، خاصة أنها لقبت بـ«رائدة الفنانات الخليجيات».



وتعتبر «عتاب»، أول امرأة سعودية تحترف الغناء، والفن الاستعراضي وكانت واحدة من أشهر مغنيات الأفراح في الوطن العربي، وعملت مع عدد كبير من الملحنين السعوديين والمصريين إلى جانب طلال مداح، ومنهم، عبد الرب إدريس وسراج عمر وريم البوادي ومحمد زكي ملاح وخالد الفيصل وفوزي محسون.



كما تعاونت مع محمد الموجي الذي لحن لها أغنية «فك القيد»، وتعاونت أيضُا مع صلاح الشرنوبي وسامي الحفناوي وعلي حميدة، وحافظت طوال حياتها الفنية على الغناء بلهجتها الخليجية.



واشتهرت بالغناء باللهجة العراقية، عندما قدمت أغنية «هي وهاي وهو» للمطربة العراقية سعاد العبدالله، ومن أهم أغانيها «حبيب الروح، ودلوع، وعبدالله يا عبدالله، وعبره ردي علي، ولا تكثر حلوفك، ووش لي بالتعب، ويا نعيش اثنين، ويجوز أنك تخطي».



وعلى صعيد التمثيل حققت «عتاب» نجاحًا كبيرُا عندما لعبت بطولة فيلم «عتاب رائدة الفضاء»، بمشاركة الفنانة فايزة كمال، ولكنها عانت من مرض السرطان، حتى رحلت عن عالمنا في 19 أغسطس 2007 في الإمارات.