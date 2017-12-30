أمريكا تناشد روسيا ضمان عدم قصف الأسد للمدنيين فى الغوطة الشرقية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانًا أكدت فيه ترحيبها بدخول أطقهم مساعدات ومواد طبية إلى الغوطة الشرقية، معربة فيه عن أملها في أن يضمن الجانب الروسي عدم استهداف الرئيس السوري بشار الأسد للمدنيين.



وأضاف بيان الخارجية الأمريكية: «الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب على روسيا والمجتمع الدولي أن يدعموا بشكل جدي وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين، والضغط على الأسد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع من خلال الأمم المتحدة، بمباحثات جنيف».

