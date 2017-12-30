القاهرة : السبت 30 ديسمبر 2017
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08:51 م

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أدلة خروج «فلول داعش» من سوريا تحت حماية عسكرية أمريكية
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أمير الكويت يعزى السيسى فى شهداء كنيسة مارمينا بحلوان
01:06 م

بالفيديو.. شاهد عيان وناجٍ يرويان كواليس ضبط أحد منفذي الهجوم على كنيسة حلوان
01:00 م

نائب مدير مستشفى النصر بحلوان يطالب المواطنين بالتبرع بالدماء لمصابي كنيسة حلوان
11:31 ص

وصول سيارات الإسعاف إلى كنيسة مار مينا بحلوان
07:18 ص

اليوم.. وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة فى مدينة حلايب
04:23 ص

الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف مساعدات من المعاهد الأزهرية
12:43 ص

أهالي زفتى يطالبون المحافظ بتنفيذ اقتراح «الدستور» بتسعير «التوكتوك» ومراقبته
12:32 ص

منع 4 سفن كورية شمالية من الرسو في أي مرفأ بالعالم
09:17 م

تأخر إقلاع طائرة تونسية 90 دقيقة في مطار القاهرة
09:05 م

الوصفة السحرية لـ«365 يوم سعادة» في 2018
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السبت 30/ديسمبر/2017 - 05:10 ص

السبت والأحد.. آخر أيام عرض «تراب الماس»

السبت والأحد.. آخر
مصطفى شهيب ‏
dostor.org/2006116

قررت شركة رايبتس للإنتاج الفنى مد عرض مسرحية «تراب الماس» على مسرح الفلكي نظرا للإقبال الجماهيري عليها.

ومن المقرر أن تعرض المسرحية فى أربع عروض بمعدل عرضين كل يوم الأول فى السادسة مساءً والثاني فى الثامنة مساءً على ‏مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية فى ميدان التحرير.‏

المسرحية من بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وإعداد وإخراج أحمد حامد، وهى مأخوذة عن الرواية الشهيرة «تراب ‏الماس» التى صدرت للكاتب أحمد مراد عام 2010 عن دار الشروق، وتحقق مبيعات ضخمة إلى الآن، وتقوم المسرحية ‏بمحاكاة الرواية عن طريق دمج التمثيل المسرحي على خشبة المسرح، والتمثيل السينمائي من خلال عرض أحداث على ‏شاشة عرض المسرح فى تجربة جديدة من نوعها.

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