السبت والأحد.. آخر أيام عرض «تراب الماس»

قررت شركة رايبتس للإنتاج الفنى مد عرض مسرحية «تراب الماس» على مسرح الفلكي نظرا للإقبال الجماهيري عليها.



ومن المقرر أن تعرض المسرحية فى أربع عروض بمعدل عرضين كل يوم الأول فى السادسة مساءً والثاني فى الثامنة مساءً على ‏مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية فى ميدان التحرير.‏



المسرحية من بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وإعداد وإخراج أحمد حامد، وهى مأخوذة عن الرواية الشهيرة «تراب ‏الماس» التى صدرت للكاتب أحمد مراد عام 2010 عن دار الشروق، وتحقق مبيعات ضخمة إلى الآن، وتقوم المسرحية ‏بمحاكاة الرواية عن طريق دمج التمثيل المسرحي على خشبة المسرح، والتمثيل السينمائي من خلال عرض أحداث على ‏شاشة عرض المسرح فى تجربة جديدة من نوعها.