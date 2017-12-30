بعد 3 أشهر على إعصار «ماريا».. نصف سكان بورتريكو بلا كهرباء

ذكرت شركة الكهرباء بإقليم بورتريكو الأمريكي، أمس الجمعة، أنه حتى الآن ما يزال نحو نصف سكان الإقليم دون كهرباء بعد ثلاثة أشهر على الإعصار ماريا.



وقال جستو جونزاليز المدير العام لشركة الكهرباء في أول بيان عام منذ أن ضرب الإعصار ماريا الإقليم في 20 سبتمبر الماضي، إن 55 % فقط من المنازل تم إعادة توصيل الكهرباء إليها.



وأوضح جونزاليز أن بلدة واحدة فقط هى سياليس لا تزال بدون كهرباء على الإطلاق، ولا توجد بلدة بها شبكة كاملة.



وقالت الشركة إنها أعطت الأولوية لإعادة الكهرباء إلى المستشفيات ومراكز التسوق والمصانع أولا.



وحث ريكاردو روسيلو حاكم بورتوريكو شركات المرافق الأمريكية، أمس الجمعة، على إرسال 1500 عامل إلى الجزيرة لمضاعفة جهود استعادة الكهرباء.