اليوم.. محاكمة «هبة قطب» لاتهامها بإصابة كهربائى

تنظر محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، اليوم السبت، محاكمة الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية؛ لاتهامها بإصابة كهربائي سيارات عن طريق الخطأ.



وكشفت تحقيقات النيابة ورود بلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من كهربائي سيارات، يفيد بأنه أثناء تواجده بالشارع بدائرة قسم العجوزة، أسفل سيارة يقوم بإصلاحها تفاجأ بمرور الدكتورة هبة قطب بسيارتها الخاصة علي قدمه، مما تسبب في تهتك أربطة قدمه.

