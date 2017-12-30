3 طرق للحصول على بطاقة التموين الذكية فى يناير المقبل

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطبيق منظومة التموين الجديدة أول شهر يناير المقبل، في إصدار البطاقة الذكية بدل الفاقد أو المتوقفة أو البطاقات الجديدة للأسر الضمان الاجتماعي أو المستفيدين من برنامج كرامة وتكافل أو المعاشات أو غيرها من الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية، والتي لابد أن يستغرق 15 يومًا.



وتمت إصدار البطاقات الذكية من خلال 3 طرق:ـ



أولًا: لابد للمواطن أن يتقدم إلى مكتب التموين التابع له محل إقامته بأوراق الرقم القومي ووثيقة الزواج وشهادات الميلاد والدخل بمفردات المرتب أو شيت المعاش ويتم مراجعته وتسجيله إلكترونيا على جهاز الكمبيوتر ثم يتم رفعه إلى مديرية التموين ثم إلى وزارة التموين على أن يسجل المواطن رقم الهاتف الخاص به وفي هذه الحالة يتلقي رسالة بأنه تم تلقي طلبك ويستغرق الوقت 5 أيام.



الطريقة الثانية: يتم إرسال طلب من وزارة التموين إلى الإنتاج الحربي ومراجعته خلال 5 أيام، ثم يتلقى رسالة بأنه تم قبول طلبه.



الطريقة الثالثة: يتم مخاطبة الشركات الكروت الذكية وتستغرق 5 أيام وترسل رسالة إلى المواطن بأنه جاري إصدار بطاقتك ويتسلمها من خلال مكتب التموين.