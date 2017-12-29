«المهن الموسيقية» تشيد بتعاون المواطنين مع الأمن في هجوم كنيسة حلوان

تقدم الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة نيابة عن الجمعية العمومية، بخالص العزاء إلى الشعب المصري ناعيا شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان.



وأشاد مجلس النقابة بملحمة التعاون بين قوات الأمن والمواطنين في التصدي لهذا الحادث وإعادة الأمان مرة أخرى.



وتؤكد نقابة الموسيقيين دعمها للقيادة السياسية والقيادات الأمنية في جهودهم من أجل الاستمرار على طريق التنمية وتحقيق الطموحات.

