أحد مشيعي شهداء مارمينا: «إحنا مش كفرة»

طالب أحد المشاركين في تشييع جنازة 6 من شهداء الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان، الإعلام بوقف إذاعة تصريحات الشيوخ الذين يكفرون الأقباط وعدم السماح لهم بالظهور مرة أخرى.



وأضاف أثناء خروجه من الكنيسة ومشاركته في تشييع جثامين الشهداء، أنه مستعد لحمل السلاح لحماية الكنائس هو وبناته، معلقا: "إحنا مش كفرة ولو الموضوع حكم نشيل السلاح هنشيله"



يذكر أن هجومًا إرهابيًا استهدف كنيسة مارمينا بحلوان، صباح اليوم الجمعة، وأسفر عن استشهاد 9، وإصابة 5 آخرين، ومقتل أحد الإرهابيين

