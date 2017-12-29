القاهرة : الجمعة 29 ديسمبر 2017
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الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 08:51 م

التحقيق في مصرع صاحب عقار انهار عليه أثناء البحث عن الآثار بالمرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2005955

فتحت نيابة المرج الجزئية، تحقيقات موسعة في واقعة انهيار منزل على صاحبه أثناء البحث عن الآثار.

وكلفت النيابة، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثة صاحب المنزل والاستعلام عن وجود مصابين من عدمه للاستماع لأقوالهم.

البداية عقب ورود إخطار لقسم شرطة المرج، بانهيار منزل بمنطقة عزبة النخل، وبالانتقال تبيَّن قيام صاحب المنزل بإنشاء حفرة للبحث عن الآثار وأثناء الحفر انهارت الحفرة عليه ثم انهار المنزل، وتمكنت قوات الأمن من استخراج جثة صاحب المنزل.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

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