أدلة خروج «فلول داعش» من سوريا تحت حماية عسكرية أمريكية

نشرت مجلة «ذى ناشيونال إنترست» الأمريكية، التى تصدر بشكل نصف شهرى، وتتخصص فى شئون السياسة الخارجية، فى عددها الجديد، الذى صدر فى النصف الأول من الشهر الجارى، تحقيقا مهما للكاتب «دانييل دى بيتريس»، المتخصص فى القضايا العسكرية، وهو برتبة بحثية بالمركز «زميل فى أولويات الدفاع».

وطرح «دانييل»، فى هذا التحقيق عنوانا بالغ الأهمية: «هل تتفاوض الولايات المتحدة مع داعش؟». وأورد خلاله الكثير من المعلومات والأطروحات، التى تستحق الوقوف أمامها.



قوافل التنظيم انسحبت فى حماية طيران «الائتلاف الدولى»

يوم ٢٨ يناير بعد أشهر من تعهد المرشح فى حينه، دونالد ترامب، بمحو الدولة الإسلامية «داعش» من وجه البسيطة، أصدر رجل الأعمال، الذى تحول إلى رئيس، مذكرة رئاسية يأمر فيها وزير الدفاع جيمس ماتيس، وبالتشاور مع أعضاء آخرين فى مجلس الأمن القومى، بأن يقدم للبيت الأبيض خطة حرب شاملة خلال ٣٠ يومًا. وكانت مذكرة الرئيس واضحة وضوح بيت زجاجى: «سياسة الولايات المتحدة، إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش».

وكان من واجب «البنتاجون»، الرد على الرئيس بخطة من شأنها أن تتضمن استراتيجية لحملة عسكرية، وتجعل الولايات المتحدة أقرب إلى تحقيق ذلك الهدف. وبينما غطى على تلك المذكرة، بعد يوم، أول حظر سفر يعلنه ترامب، فقد كان الأمر التنفيذى الذى صدر ٢٧ يناير، بمثابة تواصل مع الشعب الأمريكى، مؤداه أن الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، يوفر ما يحتاجه القادة العسكريون لكسب الحرب.

مع ذلك، عادة ما تتغير خطط الحرب فى ميدان المعركة، عندما تنشأ ظروف طارئة. وعلى الرغم من إعلان وزير الدفاع ماتيس فى الربيع الماضى، عن أن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة، سيطوق مقاتلى «داعش» ويضيق الخناق على حرية حركتهم، وأنه سوف يقتل كل واحد منهم قبل أن تتوفر له الفرصة للهرب من سوريا أو العراق، فإن واقع الحال بدا أكثر ضبابية. ففى مناسبات عديدة سمح لمقاتلى «داعش»، بالخروج مع عائلاتهم من المدن المحاصرة، نحو شريط أكثر أمانًا على طول الحدود السورية العراقية.

وفى حالة كشفتها هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، ووثقتها وكالة «رويترز» مؤخرا، لم تكن واشنطن تعرف عن عمليات الإجلاء هذه فقط، وإنما سمحت بحدوثها أيضا.

ينفى مسئولو «البنتاجون» بشدة صحة أى اقتراح، بأن الولايات المتحدة تتفاوض مع «داعش» بأى شكل من الأشكال. ولاتزال خطة الحرب، رسميا، هى نفس ما كانت عليه، عندما أدى ترامب اليمين الرئاسية: (خنق داعش عسكريا، وقتل أيديولوجيته الشريرة سياسيا، وإضعاف قوة دعايته وتحريضه على العنف على الإنترنت، والحد من تمويله).

ومع ذلك، كانت هناك أوقات هذا العام، توصل خلالها وسطاء محليون على الأرض، بعضهم تدعمهم الولايات المتحدة، إلى اتفاقيات مع متشددى «داعش» المتعبين، الذين يعانون من هبوط روحهم المعنوية، لإخلاء منطقة من المناطق، فى مقابل ضمانات بأنهم لن يتعرضوا للهجوم طوال الطريق.

فى تقرير مثير أرسله «كوينتين سومرفيلد»، و«ريام دالاتى» إلى محطة «بى بى سى» الشهر الماضى، سمح لما يصل إلى (٤٠٠٠ متشدد من داعش) وعائلاتهم بركوب شاحنات، نقلتهم إلى خارج مدينة «الرقة» حيث مناطقهم فى «دير الزور».

واستطاع المقاتلون أخذ أسلحتهم معهم، وطلب منهم الامتناع عن رفع أعلام «الدولة الإسلامية» على قوافلهم، بهدف عدم إثارة الشكوك. وأجرى مراسلا «بى بى سى» مقابلات مع سائقى الشاحنات، الذين تولوا قيادة القافلة، التى ذكر أنها ضمت (٥٠ شاحنة، و١٣ حافلة، و١٠٠ من المركبات الخاصة لداعش والأسلحة مكدسة فيها).

كما أجريا مقابلات مع صاحب الحانوت، الذى باع الغذاء للمقاتلين خلال رحلتهم، والمهربين الذين هرب بعضهم إلى الأراضى التركية، ومع الناطق العسكرى الأمريكى للحملة العسكرية المعادية لـ«داعش»، الذى أقر بأن الطائرات الحربية التابعة للائتلاف كانت تراقب القافلة من الأعلى.

وشهد أحد المهربين، وهو رجل يدعى «عماد»، كيف أنه نقل عددا من الجهاديين الأجانب إلى داخل تركيا، «بعضهم كان يتحدث الفرنسية، وآخرون الإنجليزية، ومجموعة تتحدث لغة أجنبية ما».

وكان طلال سيلو، الناطق السابق بلسان «قوات سوريا الديمقراطية»، وهى القوة البرية الرئيسية، التى جمعها الائتلاف المعادى للتنظيم، من أجل استعادة الأرض فى شمالى وشرقى سوريا. قد قال لـ«رويترز» الأسبوع الماضى، إن مسئولا عسكريا أمريكيا، كان مشاركا فى صفقة الإجلاء منذ البداية.

وقال أيضا إنه تم منع الصحفيين من دخول المنطقة، بذريعة أن قتالا عنيفا يجرى فيها ضد «داعش» داخل مدينة الرقة فى حين كانت هذه الإجراءات الأمنية فى الحقيقة، مخططا لضمان احتواء إمكانية تعرض اتفاقية الانسحاب لكشف وسائل الإعلام لها.

وقد وصف مسئولون عسكريون أمريكيون قصة سيلو بأنها «زائفة ومتواطئة»، لكن السرد الذى يقدمه الناطق السابق بلسان «قوات سوريا الديمقراطية»، يبقى منسجما على الأقل، مع بعض ما ورد فى التقرير السابق لهيئة الإذاعة البريطانية.



بشار وحزب الله سارا على نفس الطريقة.. والهدف تشريد منظم لـ«المقاتلين»

سواء أقرت واشنطن انسحاب «داعش» المرتب أم لا، فإن التطورات التى حدثت قرب نهاية (هجوم الرقة المعاكس)، تشكل مثالا واحدا فحسب، على هذه الأنواع من الترتيبات الأمنية التى تجرى.

وطوال سنوات الحرب الأهلية السورية السبع، وجد المقاتلون من النظام السورى، والميليشيات الكردية، وقوات الدفاع الشيعية إيرانية التمويل، أن من مصلحتهم، السماح لأعدائهم بالمغادرة، من خلال استسلام متفاوض عليه، بدلا من تحقيق أهدافهم من خلال القوة العسكرية.

وكان نظام بشار الأسد قد استخدم هذا التكتيك، للتعويض عن الافتقار إلى المقاتلين على الأرض. وفيما يدعى على وجه الدقة «حصارات التجويع والاستسلام»، التى فرضت على مناطق سيطرة المعارضة، تخصص الجيش السورى وداعموه من الميليشيات الشيعية، فى جعل المدنيين يتضورون جوعا حرفيا حتى الموت، من أجل كسر إرادة «الثوار» الذين يقاتلون الحكومة.

وتم تطويق المناطق، بحيث لا يستطيع الذين يعيشون فيها الهرب، بالإضافة إلى حرمانها من الإخلاءات الإنسانية، وقطع إمدادات الغذاء والمياه والمعدات الطبية، ومواصلة عمليات القصف الجوى، إلى أن تنفصل القوة التى ضرب عليها الحصار بدمشق وتوافق على الاستسلام، فى مقابل انسحاب آمن إلى جزء آخر من البلد.

ويصف النظام السورى هذه الصفقات، بأنها اتفاقيات مصالحة، لكن المصطلح لا يفوت على أحد: ففى الواقع تعنى هذه الاتفاقيات عمليات تشريد منظمة للمقاتلين والمدنيين المعادين للحكومة، الذين جعلهم الحظ العاثر يعيشون معهم.

فى منطقة الحدود السورية اللبنانية هذا الصيف، اتفق الجيش اللبنانى، و«حزب الله» والحكومة السورية و«داعش» على ترتيب مماثل. فبعد أشهر من عدم تمكنهم من إخراج المقاتلين من منطقة الجرود الجبلية، على طول الحدود اللبنانية السورية، وافق «حزب الله» على فكرة اقترحها مقاتلون متبقون من «داعش»، بالسماح لهم بركوب حافلات تنقلهم إلى محافظة «دير الزور». وفى المقابل، يتسلم اللبنانيون جثث قتلاهم، وأى سجين أسره «داعش» خلال القتال. وقد أبرمت الصفقة، وخرج المئات من مقاتلى «داعش» فى الرحلة.

وبينما كانت الولايات المتحدة معارضة بشدة للخطة، واعتبرتها غير نزيهة، وتنازلا خطيرا لمجموعة من المفترض أن تكون المنطقة برمتها تعمل لمحوها، اختار المسئولون العسكريون الأمريكيون، تلبية لطلب روسيا، عدم قصف القافلة، بينما تشق طريقها عبر الصحراء السورية، لكن الطيران الأمريكى جعل الطريق أكثر صعوبة، عبر قصف الطرق الرئيسية.

لا تتمتع وحدات المعارضة السورية، التى تسعى للإطاحة ببشار الأسد، بالحصانة من هذه الصفقات أيضا. ففيما يشار إليها على أنها «اتفاقية البلدات الأربع»، وافق المقاتلون السنة وحزب الله ووحدات الجيش السورى، على إخلاء المدنيين السنة العالقين فى بلدتى «مضايا، والزبدانى»، اللتين تخضعان لسيطرة الثوار، فى مقابل إخلاء المدنيين السنة فى بلدتى «الفوعة، وكفرايا»، اللتين تسيطر عليهما الحكومة.

وهاجمت الأمم المتحدة نقل المواطنين باعتباره تشريدا قسريا، يتعارض مع القانون الدولى وقوانين الحرب. بينما كان المقاتلون يرون أن هذه الطريقة، هى الوحيدة التى يمكن من خلالها إبعاد الرجال المسلحين، دون المزيد من إراقة الدماء والمزيد من الضحايا.

من وجهة النظر الأمريكية فإن أى انسحاب لـ«داعش»، من منطقة تقع تحت ضغط عسكرى، هو شىء غير مناسب مطلقا. وهو بمثابة منح حياة جديدة، لرجال قاموا قبل ثلاثة أعوام باسترقاق الإيزيديات، وقتل أعضاء الأقليات فى إعدامات خارج القانون، وقطع رءوس عدة صحفيين أمريكيين وعمال إغاثة غربيين. وفى الحقيقة، فإن الترتيبات تعطى من الناحية الفعلية الفرصة لـ«داعش» للهروب، والعيش للقتال يوما آخر.

