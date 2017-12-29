محافظ الجيزة يدين حادث كنيسة حلوان الإرهابي

أدان اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان، وأدى إلى استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء وإصابة آخرين.



وأكد المحافظ، أن الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية، وأن الإرهاب لا يفرق بين مسلم ومسيحي، ويريد هدم استقرار الوطن، مشيدا بيقظة قوات الأمن في سرعة التعامل مع الحادث، والتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الشرطة، دفاعا عن أمن الوطن، وضبط أحد الإرهابيين، وإبطال مفعول عبوة ناسفة.



وقدم المحافظ، خالص تعازيه للكنيسة المصرية، وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا دعمه لجهود الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والتصدي له بكل حسم وقوة وعدم التهاون مع هذه العصابات.