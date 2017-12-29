مشاهد «عودة الروح» للسياحة والآثار في 2017

لا شك أن قطاعى السياحة والآثار كانا الأكثر تضررا من أحداث ثورة ٢٥ يناير وما تلاها، إذ أصيبا بتدهور وتراجع حاد، مع الانخفاض الواضح فى معدلات السياحة بشدة، بسبب حالة الانفلات الأمنى والعمليات الإرهابية المتتابعة.

ومع مرور الوقت بدأ القطاعان فى التعافى والنهوض مجددا، وكان ٢٠١٧ شاهدا على تحقيق معدلات نمو سياحى، وحدوث «انتعاشة» فى القطاع، هى الأقوى منذ سنوات، تشهد عليها إحصائيات ومشروعات ترصدها «الدستور» فى السطور التالية.



5.9 مليون سائح بزيادة 500 ألف عن 2016.. والعائدات 3 أضعاف



ارتفعت نسبة السياحة المصرية فى عام ٢٠١٧ بشكل ملحوظ، حسب ما أوردته صحيفة «نيكسو تور» الإسبانية، التى أكدت أن العام الحالى شهد عودة قوية للسياحة الدولية إلى مصر، وزادت بنسبة ٥٥٪ عن ٢٠١٦، مشيرة إلى أن السياحة الإسبانية لمصر سجلت ٦٠٪ خلال الأشهر الـ١١ الأولى من العام، وارتفعت كذلك نسبة الإقامة الليلية للإسبان إلى ٢٢٥٪، وهى نسبة غير مسبوقة لم تشهدها مصر من قبل على صعيد السياحة الإسبانية.

كذلك زادت السياحة الألمانية وانتعشت حركتها، حسبما تؤكد الصحيفة الإسبانية، وكانت مصر أبرز الوجهات السياحية، بالنسبة للألمان، وارتفعت الرحلات إلى نسبة ٥٥٪ بعدما كانت ٣٠٪ فقط خلال عام ٢٠١٦، أما الحجوزات لدى وكلاء السفر ومواقع الإنترنت فارتفعت ١٢٪.

واختتمت الصحيفة إحصائياتها بتأكيدها أن السياحة العربية الوافدة إلى مصر، حققت نسبة زيادة قدرها ٣٨٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠١٧، مقارنة بنفس الفترة من ٢٠١٦.

وعلى صعيد أعداد السياح، زار مصر خلال الفترة من يناير ٢٠١٧ إلى سبتمبر من نفس العام حوالى ٥.٩ مليون سائح، أى بزيادة نحو نصف مليون مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠١٦، وفقًا للتقرير السنوى لغرفة شركات السياحة.

نفس الإحصاء الرسمى، الصادر بالتعاون مع وزارة السياحة فى النصف الأول من العام الحالى، أكد أن عدد السياح الوافدين لمصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو بلغ ٣.٥ مليون سائح، بنسبة زيادة قدرها ٥٠٪ مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠١٦.

وقارنت الإحصائية تلك الأعداد بالسنوات، التى تلت ثورة ٢٥ يناير، فتبين أنه زار مصر ما يزيد على ١٤.٧ مليون سائح فى ٢٠١٠، وانخفض هذا العدد إلى ٩.٨ مليون سائح فى ٢٠١١، وإلى نحو ٤.٥ مليون سائح فى ٢٠١٦، ليرتفع بشكل غير مسبوق فى العام الحالى، حيث بلغ عدد الليالى السياحية نحو ٣٢ مليون ليلة سياحية، بزيادة قدرها ١٣٠٪ مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى.

أما على صعيد الإيرادات، فقد قفزت إلى ٣.٥ مليار دولار من يناير إلى يونيو ٢٠١٧ بنسبة ١٧٠٪، بزيادة فى أعداد السياح الوافدين تقدر بـ٤.٣ مليون سائح بنسبة ٥٤٪، على رأسها السياحة الألمانية والإسبانية والأوكرانية، وفقًا لإحصائية قامت بها وكالة «رويترز» البريطانية عن السياحة فى مصر.

وأكدت الإحصائية أن السياحة الوافدة من أوروبا شكلت ٧٥٪ من أعداد السياح بشكل عام، فى أول سبعة أشهر، فى حين شكلت السياحة العربية ٢٠٪ فقط.

وسبق أن أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن قطاع السياحة حقق فى الأشهر الأولى من العام الحالى معدلات ارتفاع وصلت إلى ٢٠٠٪ بالمقارنة بالعام الماضى، إضافة إلى نمو الشركات الكبرى لنحو ٣٠ أو ٤٠٪، وذلك خلال المؤتمر الاقتصادى الأول ببورسعيد.

وما يعزز زيادة إيرادات السياحة المصرية خلال عام ٢٠١٧، تأكيد وكالة «بلومبرج» الأمريكية، فى تقرير لها أغسطس الماضى، أن عائدات السياحة المصرية تضاعفت ٣ أضعاف، بالتزامن مع ارتفاع تحويلات العاملين فى الأشهر الـ٣ الأخيرة من السنة المالية.



عودة 25% من المرشدين.. زيارات لـ«ميركل وسميث وميسى».. وافتتاح متاحف

فى يناير الماضى، أعلنت وزارة السياحة، افتتاح أسواق سياحية جديدة فى مناطق السياحة المصرية، لجذب السياحة الوافدة من أوكرانيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وألمانيا. وتلا ذلك مشروع سياحى جديد، هدف إلى إحياء القرى السياحية، إذ أعلن حسن نحلة، نقيب المرشدين السياحيين، عودة ما يقرب من ٢٠ إلى ٢٥٪ من القوى العاملة من المرشدين السياحيين للعمل مرة أخرى لمرافقة أفواج سياحية فى الأقصر وأسوان والمدن الساحلية.

وعلى صعيد الأحداث المهمة، التى أدت إلى رواج السياحة المصرية، زيارة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية إلى مصر، ولاعب الكرة الأرجنتينى ليونيل ميسى فى الأهرامات، والممثل الأمريكى ويل سميث، وكذلك وصول أول رحلة طيران من دولة أوزبكستان، وكان على متنها ١٧٠ سائحًا، منهم ٢٢ ممثلًا لوكالات السياحة والسفر بأوزبكستان، وذلك خلال أكتوبر الماضى.

وفيما يخص القطاع الأثرى، تم افتتاح الكثير من المشروعات الكبرى، أبرزها إعادة فتح متحف الفن الإسلامى بالقاهرة، وإعادة فتح متحف الصيد الملحق بمتحف قصر الأمير محمد على توفيق بالمنيل، وافتتاح قاعة العرض المؤقت بالمتحف القومى للحضارة المصرية، وفتح مقبرة Nakht-Amun بدير المدينة بالبر الغربى بالأقصر للزيارة، وافتتاح منزل المعمارى ألكسندر ستوبلير وجامعة بازل السويسرية.

ومن المشروعات أيضًا افتتاح المرحلة الثانية من ترميم ثلاثة منازل بمدينة القصر الإسلامية، نموذج فيلا سيرينوس بالوادى الجديد، وإعادة فتح المتحف الملحق بمتحف أسوان بجزيرة إلفنتين، وافتتاح مسار الزيارة الجديد بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية، وإقامة تمثال ضخم للملك رمسيس الثانى، وافتتاح مجموعة من المبانى الأثرية بشارع المعز، وافتتاح مبنى مشيخة الأزهر، وإعادة فتح متحف كهف رومل بمرسى مطروح، وافتتاح أعمال تطوير منطقة سقارة، وأعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة ميت رهينة الأثرية، وافتتاح مبنى المخزن المتحفى بواحة الخارجة، وافتتاح موقع جبانة العمال بالجبل القبلى، وافتتاح مقصورة آمون رع بمعبد حتشبسوت، وافتتاح مكتبة دير سانت كاترين بعد تطويرها.

وانتهت وزارة الآثار من ١٠٠٪ من الهيكل الخرسانى والمعدنى لمبانى المتحف المصرى الكبير، و٥٦٪ من أعمال التشطيبات الداخلية و٥٦٪ من الأرضيات فى الساحات الخارجية، وتم إنجاز حوالى ٧٦٪ من إجمالى حجم الأعمال، ووصل إجمالى القطع الأثرية المنقولة للمتحف ٤٢٫٢٧٠ قطعة.

وتم تطوير المتحف القومى للحضارة المصرية، والتعاقد مع شركة متخصصة لأعمال النظافة بالمتحف، الذى استضاف الدورة التاسعة عشرة لاجتماع اللجنة التنفيذية للحملة الدولية لإنشاء متحفى النوبة بأسوان والقومى للحضارة المصرية.

وأيضًا مشروع القاهرة التاريخية، الذى تم استئناف أعمال الترميم به لإنقاذ ٣٠٠ مبنى أثرى بشارع الدرب الأحمر وسوق السلاح والسيوفية، وبدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى أعمال تطوير وترميم قصر البارون إمبان بمصر الجديدة، وأعمال المرحلة الثالثة من مشروع تنمية وإحياء القاهرة التاريخية.

وفيما يخص الصيانة والترميم، تم البدء فى مشروع ترميم مبنى الجمعية الجغرافية بشارع قصر العينى، فى فبراير الماضى، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، وفى الشهر نفسه، تم البدء فى مشروع سحب المياه من مقابر مصطفى كامل والأنفوشى بالإسكندرية، كذلك وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية على المشروع المقدم من جامعة بولى تكنيك الإيطالية، باستكمال أعمال مشروع المسح الرادارى والليزر ثنائى الأبعاد لمقبرة الملك توت عنخ آمون وبعض مقابر وادى الملوك بالأقصر.

وفى مارس ٢٠١٧، تم الانتهاء من إعداد الدراسة الجيوفيزيقية لصخرة الأساس لقلعة قايتباى بالإسكندرية وامتداداتها، تمهيدًا للبدء فى إجراءات درء المخاطر وعمل مصدات وقائية ضد حركة الأمواج، وتم البدء فى أعمال تطوير وترميم وصيانة ورفع كفاءة قناطر محمد على بالقناطر الخيرية.

وفى مايو ٢٠١٧، تم البدء فى أعمال ترميم وإعادة تأهيل وكالة قايتباى فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الآثار ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وفى يونيو، بدأت أعمال الصيانة ودرء الخطورة عن منزل رمضان الأثرى برشيد، وفى يوليو، تم استئناف العمل بمشروع تطوير طريق المواكب «طريق الكباش»، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفى أغسطس، تم البدء فى أعمال مشروع ترميم مسجد إنجى هانم الأثرى بالإسكندرية، والبدء فى أعمال ترميم كشك الشاى بقصر محمد على بشبرا، والمعبد اليهودى (الياهو هانبى) بالإسكندرية، واستئناف العمل فى ترميم مسجد المحلى بمدينة رشيد.

وفى نوفمبر ٢٠١٧، تم البدء فى أعمال الترميم بمعبد دندرة بمحافظة قنا، لإظهار ما تبقى من زخارف سقف الصالة الأولى، وتم الانتهاء من ترميم ماميزى المعبد والسلم الصاعد به.

